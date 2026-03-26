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डीजे पर चढ़कर नाचने से किया मना तो मार दिया चाकू, कोरबा के कोतवाली इलाके में फिर हुई चाकूबाजी

जख्मी युवक को अस्पताल भेजा गया है. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद फरार बदमाशों की तलाश जारी है.

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कोरबा के कोतवाली इलाके में फिर हुई चाकूबाजी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 9:40 PM IST

3 Min Read
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कोरबा: कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है. पुरानी बस्ती इलाके में बरात के दौरान डीजे पर चढ़कर नाच रहे युवकों को समझाइश देना एक स्थानीय युवक को महंगा पड़ गया. नाराज युवकों ने उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. युवकों के हमले में शख्स को गंभीर चोटें आई हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. कोतवाली थाना क्षेत्र में चाकूबाजी का यह कोई पहला मामला नहीं है. पुरानी बस्ती से लेकर सीतामढ़ी तक हाल फिलहाल में ऐसे लगभग दर्जनभर मामले सामने आ चुके हैं. पुरानी बस्ती में चाकूबाजी की घटना के बाद कुछ लोग देर रात थाने में पहुंचे थे. मेडिकल जांच के बाद पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर लिया गया.

डीजे पर चढ़कर नाचने से किया मना तो मार दिया चाकू

जानकारी के अनुसार घटना 25 मार्च की रात करीब 10 बजे की है. घायल युवक की पहचान संदीप भारद्वाज(24 वर्ष) दुरपा रोड निवासी के तौर पर हुई है. वह पेशे से एक कार सर्विस सेंटर में अकाउंटेंट है. घटना वाले दिन बारात निकल रही थी संदीप बारात में शामिल नहीं था. वह उसी इलाके का स्थानीय निवासी था लिहाजा वो वहां खड़ा होकर देख रहा था. इसी बीच कुछ युवक डीजे पर चढ़कर नाचने लगे. युवकों को चोट न लग जाए या वो गिर न जाएं ये सोचकर उसने युवकों को नीचे उतरने को कहा. लेकिन उसकी अच्छी सलाह युवकों को बुरी लगी. विवाद बढ़ा और संदीप को युवकों ने चाकू मार दिया.

कोरबा के कोतवाली इलाके में फिर हुई चाकूबाजी (ETV Bharat)



चाकू लगते ही लहूलुहान हो गया युवक

जानकारी के अनुसार आरोपी ने सीधे संदीप के पेट को निशाना बनाया. लेकिन संदीप के अचानक पलट जाने से चाकू का वार उसके जांघ में लगा. हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बारात का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया. घायल संदीप को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां उसका इलाज जारी है. चिकित्सकों के अनुसार युवक को गहरी चोट आई है. हालांकि उसकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.


पूरी घटनाक्रम का वीडियो भी आया सामने

इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें आरोपी युवक हाथ में चाकू लहराते हुए नजर आ रहा है. वीडियो में मौके पर मौजूद लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति भी साफ देखी जा सकती है. यह वीडियो अब पुलिस जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है. मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी पांडु के साथ शिवा साहू, लक्की साहू और एक अन्य युवक के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है.



गंभीर धारा के तहत अपराध दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी

कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि मामले में गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.

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