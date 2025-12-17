ETV Bharat / state

भिलाई में चाकूबाजी की वारदात, ठेला संचालक पर बदमाशों ने किया हमला, आदतन बदमाश पर भी अटैक

भिलाई में चाकूबाजी की दो घटनाएं हुई हैं. दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई वारदातों में चार लोग घायल हुए हैं.

भिलाई में चाकूबाजी की वारदात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 17, 2025 at 12:20 PM IST

दुर्ग : दुर्ग जिले में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. एक ही दिन में शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दो चाकूबाजी की घटनाएं हुईं.इन घटनाओं के बाद आम लोगों में अब भय का माहौल है.

स्मृति नगर में हुई पहली घटना

पहली घटना स्मृति नगर चौकी क्षेत्र की है. यहां एक फास्टफूड ठेले के पास कुछ युवक गाली-गलौच कर रहे थे. ठेला संचालक ने जब उन्हें ऐसा करने से मना किया, तो मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. एक युवक गुस्से में आ गया और उसने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया. आरोपियों ने ठेले संचालक पर चाकू से हमला कर दिया.

सेल्फ डिफेंस में ठेला संचालक ने भी किया वार

आत्मरक्षा में ठेले संचालक ने भी चाकू से वार किया. इस दौरान आरोपियों ने फास्टफूड ठेले को पलट दिया और सड़क पर सरेआम खूनी संघर्ष होता रहा. घटनास्थल पर मौजूद लोग डर के कारण बीच-बचाव नहीं कर सके. इस वारदात में ठेले संचालक सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

भिलाई नगर में दूसरी घटना

दूसरी घटना भिलाई नगर थाना क्षेत्र की है. भिलाई के तालपुरी इलाके में पुरानी रंजिश के चलते सेक्टर-7 स्ट्रीट-21 निवासी आदतन अपराधी सूरज ठाकुर पर जानलेवा हमला किया गया. आरोप है कि आदतन अपराधी बी अजय, बी विजय सहित तीन युवकों ने रास्ते में रोककर सूरज ठाकुर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल सूरज ठाकुर को तत्काल सुपेला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है.

फरार आरोपियों की तलाश जारी

आपको बता दें कि एक ही दिन में हुई दोनों घटनाओं के कारण दहशत का माहौल है. पुलिस ने दोनों मामलों में अपराध दर्ज करके जांच शुरु की है. वहीं फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है.

