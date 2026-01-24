सरगुजा में दिन दहाड़े चाकूबाजी से हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच
सरगुजा में दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटनाएं पुलिस के लिए परेशानी की बात बनती जा रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 24, 2026 at 10:50 PM IST
सरगुजा: किसी जमाने में शांत माना जाने वाला सरगुजा संभाग इन दिनों क्राइम की घटनाओं से चर्चा में है. अंबिकापुर शहर में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है. चाकूबाजी की घटना में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है. एक बार फिर सरगुजा में चाकूबाजी की घटनाएं हुई जो पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है.
अंबिकापुर में दिन दहाड़े चाकूबाजी
शनिवार को आपराधिक किस्म के लोगों ने आपसी विवाद में युवक को चाकू मार दिया. आरोपियों ने युवक के पेट में सीधे चाकू से हमला किया. इस दौरान चाकू युवक के पेट में ही फंस गया. इस घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां आनन फानन में चिकित्सकों ने ऑपरेशन किया. लगभग दो घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद चाकू को निकाल लिया गया है और फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है.
कपड़ा बेचने वाले पर चाकू से हमला
शहर के बौरीपारा निवासी रितिक जायसवाल घूम-घूमकर कपड़ा बेचने का काम करता है. रितिक शनिवार को अपने दोस्त आनंद गुप्ता के साथ चाय सिगरेट पीने के लिए शहर के चांदनी चौक पेट्रोल पंप के समीप एक दुकान में गया हुआ था. इसी दौरान तीन अन्य युवक भी दुकान में पहुंचे थे. आरोप है कि दुकान में आए युवकों ने विवाद शुरू कर दिया. आरोपी अपने साथ फाइटर और अन्य हथियार लेकर आए थे. विवाद के दौरान उनमें से एक युवक ने रितिक जायसवाल पर बड़े से धारदार चाकू से हमला कर दिया.
अंबिकापुर में दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी
आरोपी ने चाकू को सीधे युवक के पेट में उतार दिया. चाकू पेट में जाने के बाद अंदर ही फंस गया और बाहर नहीं निकल पाया. जिसके बाद आरोपी मौके से भाग निकले. दिनदहाड़े युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. इस घटना के बाद आनन फानन में युवक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही घटना की सूचना परिजन को दी गई.
अंबिकापुर में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाएं
बड़ी बात यह है कि शहर में चाकूबाजी की यह पहली घटना नहीं है. दशहरा के दिन शहर में चाकू मारकर प्रेमी ने युवती की हत्या कर दी थी. जबकि इसी दिन एक अन्य युवक पर महामाया मंदिर के समीप चाकू से हमला किया गया. 10 जनवरी को युवती समेत तीन लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. वहीं अब चौथी बार किसी युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है.
चाकूबाजी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने
चाय दुकान में चाकूबाजी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फिलहाल इस घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है लेकिन संभावना जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है. घायल युवक के भाई रौशन जायसवाल और साथी आनंद गुप्ता का आरोप है कि आरोपी हथियार के साथ आए थे. इस दौरान उनमें से किसी ने अचानक ही बड़ा सा चाकू निकालकर हमला कर दिया. आरोप है कि वारदात को अंजाम देने वालों में भाजपा नेता का भतीजा भी शामिल है. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद आरोपी फरार बताए जा रहे है और पुलिस अधिकारी जल्द ही आरोपियों के गिरफ्तारी की बात कह रहे है.
इस घटना में घायल युवक का उपचार चल रहा है. इसके साथ ही सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश चल रही है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी- अमोलक सिंह ढिल्लो, एएसपी, सरगुजा
घटना में जिस चाकू का उपयोग किया गया उसका उपरी हिस्सा आरी के सामान है. जिससे चाकू अंदर जाकर किसी स्थान पर फंस गया. घटना के बाद चाकू को पकड़कर अस्पताल पहुंचा. युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सकों की टीम ने तत्काल ऑपरेशन करने का निर्णय लिया. इस दौरान शल्य चिकित्सा विभाग के डॉ. मनोज भारती के नेतृत्व में डॉ. आनंद कुमार एवं डॉ. इंद्रनील ने ऑपरेशन को अंजाम दिया.
चिकित्सकों ने लगभग दो घंटे के ऑपरेशन के बाद चाकू को बाहर निकाला. चाकू युवक के पेट में लीवर तक पहुंच गया था और लीवर में चाकू से 3 बाई 2 सेमी का घाव बना. चाकू के बाहर नहीं निकलने और आरीनुमा चाकू होने के कारण युवक को अंदरूनी रक्तस्राव हुआ है. चिकित्सकों का कहना है कि युवक के अंदर से लगभग एक लीटर खून बाहर निकाला गया. वहीं चिकित्सकों के अनुसार यदि युवक को अस्पताल पहुंचने में आधे घंटे की देरी होती तो उसकी जान जा सकती थी. फिलहाल मरीज की हालत सामान्य बताई जा रही है.