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मोबाइल रिचार्ज के पैसों से गर्लफ्रेंड करती थी दूसरे से बात, जलन में आशिक ने चाकू से किया हमला

धमतरी के कुरुद में चाकूबाजी की घटना ( ETV BHARAT )

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी से इश्क, शक और सनक की एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. जहां महबूबा के मोबाइल पर रिचार्ज कराने वाला आशिक ही उसका जान का दुश्मन बन गया. मामला धमतरी जिले के कुरूद थाना क्षेत्र का है. जहां बालाजी राइस मिल में काम करने वाली कोंडागांव निवासी अनीता मंडावी पर उसी मिल में काम करने वाले आरोपी दुलेश्वर टंडन ने जानलेवा हमला कर दिया.