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मोबाइल रिचार्ज के पैसों से गर्लफ्रेंड करती थी दूसरे से बात, जलन में आशिक ने चाकू से किया हमला

धमतरी में एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड पर चाकू से हमला किया है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट

Stabbing Incident In Dhamtari
धमतरी के कुरुद में चाकूबाजी की घटना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
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धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी से इश्क, शक और सनक की एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. जहां महबूबा के मोबाइल पर रिचार्ज कराने वाला आशिक ही उसका जान का दुश्मन बन गया. मामला धमतरी जिले के कुरूद थाना क्षेत्र का है. जहां बालाजी राइस मिल में काम करने वाली कोंडागांव निवासी अनीता मंडावी पर उसी मिल में काम करने वाले आरोपी दुलेश्वर टंडन ने जानलेवा हमला कर दिया.

मोबाइल रिचार्ज और चाकू से हमला

बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से प्रेम संबंध था. दुलेश्वर अपनी कथित प्रेमिका के मोबाइल पर अपने पैसों से रिचार्ज करवाता था. लेकिन दुलेश्वर को शक था कि अनीता उसी रिचार्ज के जरिए किसी दूसरे युवक से घंटों बातचीत करती है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और देखते ही देखते मामला खूनी हमले तक पहुंच गया. आरोप है कि गुस्से में दुलेश्वर अनीता के घर में घुस गया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए.

धमतरी चाकूबाजी केस (ETV BHARAT)

हमले में अनीता की कमर, जांघ समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. वारदात के बाद अनीता खून से लथपथ हालत में वहीं गिर पड़ी. आसपास के लोगों ने उसे तत्काल कुरूद अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे धमतरी के निजी अस्पताल रेफर कर दिया. जहां उसका इलाज जारी है. इधर वारदात की सूचना मिलते ही कुरूद पुलिस मौके पर पहुंची और भांठागांव निवासी आरोपी दुलेश्वर टंडन को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

आरोपी और घायल महिला के बीच प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है. मोबाइल पर किसी अन्य युवक से बातचीत को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने महिला पर चाकू से हमला किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है- डीसी पटेल, एएसपी

इस वारदात ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शक और जलन के आगे प्यार भी इतना खूनी हो सकता है. महज मोबाइल रिचार्ज और बातचीत के विवाद में कोई किसी पर हमला कर सकता है.

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