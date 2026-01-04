ETV Bharat / state

धमतरी में फिर चाकूबाजी, पैसों की लेन-देन पर मारा चाकू, युवक की हालत गंभीर, रायपुर रेफर

धमतरी: जिले में लगातार चाकूबाजी की घटना से लोग सहमे हुए हैं. जरा सी बात पर बदमाश धारदार हथियार निकाल कर मार रहे हैं. ऐसी ही एक और चाकूबाजी की घटना जिले के कोतवाली थाना इलाके में हुई है. इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसका उपचार रायपुर में चल रहा है. इस घटना में कोतवाली पुलिस ने चाकू से जानलेवा हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया गया है.

पैसों की लेन-देन पर मारा चाकू: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 जनवरी की रात सिहावा चौक के पास हिंदू अनाथालय के पास विकाश मानिकपुरी, मनीष सिन्हा एवं रोहन ठाकुर बैठे हुए थे. उसी दौरान मोहल्ले का ही साहिल खत्री वहां पहुंचा. पूर्व में हुए पैसों के लेन-देन को लेकर मनीष सिन्हा ने बात करनी चाही. इस पर आरोपी साहिल खत्री ने आपा खोते हुए अपने पास रखे धारदार चाकू से मनीष सिन्हा के पेट और पीठ पर जानलेवा हमला किया इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

ज्यादा खून बहने से हालत गंभीर: चाकू से हुए हमले में मनीष सिन्हा के पेट से आंत (आंतड़ी) तक बाहर आ गई और बहुत ज्यादा खून बहने लगा. बीच-बचाव करने पर दोस्त विकाश मानिकपुरी के हाथ में भी चोट आई है. घायलों को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां से उसे रायपुर रेफर कर दिया गया है.