ETV Bharat / state

धमतरी में फिर चाकूबाजी, पैसों की लेन-देन पर मारा चाकू, युवक की हालत गंभीर, रायपुर रेफर

धमतरी में नए साल पर फिर चाकूबाजी हुई है. 2 जनवरी को पुलिस ने एक आरोपी गिरफ्तार किया और धारदार चाकू भी बरामद किया.

STABBING INCIDENT IN DHAMTARI
धमतरी में फिर चाकूबाजी, पैसों की लेन-देन पर मारा चाकू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 4, 2026 at 3:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: जिले में लगातार चाकूबाजी की घटना से लोग सहमे हुए हैं. जरा सी बात पर बदमाश धारदार हथियार निकाल कर मार रहे हैं. ऐसी ही एक और चाकूबाजी की घटना जिले के कोतवाली थाना इलाके में हुई है. इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसका उपचार रायपुर में चल रहा है. इस घटना में कोतवाली पुलिस ने चाकू से जानलेवा हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया गया है.

पैसों की लेन-देन पर मारा चाकू: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 जनवरी की रात सिहावा चौक के पास हिंदू अनाथालय के पास विकाश मानिकपुरी, मनीष सिन्हा एवं रोहन ठाकुर बैठे हुए थे. उसी दौरान मोहल्ले का ही साहिल खत्री वहां पहुंचा. पूर्व में हुए पैसों के लेन-देन को लेकर मनीष सिन्हा ने बात करनी चाही. इस पर आरोपी साहिल खत्री ने आपा खोते हुए अपने पास रखे धारदार चाकू से मनीष सिन्हा के पेट और पीठ पर जानलेवा हमला किया इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

ज्यादा खून बहने से हालत गंभीर: चाकू से हुए हमले में मनीष सिन्हा के पेट से आंत (आंतड़ी) तक बाहर आ गई और बहुत ज्यादा खून बहने लगा. बीच-बचाव करने पर दोस्त विकाश मानिकपुरी के हाथ में भी चोट आई है. घायलों को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां से उसे रायपुर रेफर कर दिया गया है.

पुलिस ने तत्काल की कार्रवाई: घटना की सूचना पर थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अपराध दर्ज कर पुलिस ने त्वरित जांच प्रारंभ की गई. विवेचना के दौरान घटनास्थल निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य एवं सामग्री जब्त की गई. आरोपी की पतासाजी कर उसे भी गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया है.

झाड़ियों में छिपाया चाकू: आरोपी ने यह भी बताया कि घटना में इस्तेमाल चाकू को सिहावा चौक स्टेशन पारा क्षेत्र की झाड़ियों में छिपा दिया था. आरोपी के बताने पर पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में एक धारदार बटन स्प्रिंग चाकू बरामद कर विधिवत जब्त किया.

पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी मोहम्मद साहिल खत्री पिता इकबाल खत्री उम्र 21 साल निवासी सिहावा चौक सुन्दरगंज वार्ड, को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

हाथ पैर बांधकर नहर में फेंकने वाले को 7 साल की सजा, जिला सत्र न्यायालय धमतरी ने सुनाया फैसला
3 करोड़ की शराब 2 दिन में पी गए धमतरी वाले, जिला आबकारी विभाग के आंकड़ों ने चौंकाया
अग्निवीर भर्ती रैली के लिए एडमिट कार्ड जारी, रिक्रूटमेंट तारीखों की यहां से मिलेगी जानकारी

TAGGED:

DHAMTARI CRIME
धमतरी में चाकूबाजी
DHAMTARI POLICE
STABBING INCIDENT IN DHAMTARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.