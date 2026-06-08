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बिलासपुर में गुंडे हुए बेलगाम, दुकानदार को मारा चाकू, पुलिस ने घेराबंदी कर रायपुर से पकड़ा

बिलासपुर में गुंडे हुए बेलगाम, दुकानदार को मारा चाकू, पुलिस ने घेराबंदी कर रायपुर से पकड़ा

STABBING INCIDENT IN BILASPUR
गुंडे हुए बेलगाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 8, 2026 at 4:59 PM IST

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बिलासपुर: बढ़ते क्राइम के ग्राफ से लोग परेशान हैं, चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं से दहशत का माहौल भी शहर में बनता जा रहा है. ताजा घटनाक्रम तिफरा बाजार चौक इलाके का है, यहां एक फल विक्रेता को खुलेआम एक शख्स ने चाकू मारकर गंभीर रुप से जख्मी कर दिया. बदमाश ने जिस वक्त दुकानदार पर हमला किया उस वक्त दुकान पर युवक की पत्नी भी मौजूद थी. बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर निकल गया. मौके पर जमा भीड़ बस तमाशा देखती रही.

दुकानदार को मारा चाकू

बदमाश जब वहां से चाकू मारकर चला गया तो लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी युवक को पहले तो अस्पताल भिजवाया फिर दुकानदार की पत्नी के बयान दर्ज किए. पीड़िता की पत्नी ने अपनी दर्ज रिपोर्ट में कहा कि उसके पति का नाम मनीष गोस्वामी है, दोनों मिलकर फल की दुकान चलाते हैं. घटना के वक्त भी दोनों लोग दुकान चला रहा थे, तभी मौके पर आरोपी दुर्गेश साहू पहुंचा और उसने चाकू से मनीष गोस्वामी पर हमला बोल दिया.

पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि जख्मी दुकानदार मनीष गोस्वामी का आरोपी दुर्गेश साहू से पुराना विवाद चला रहा है. विवाद की वजह से ही आरोपी ने पीड़ित को चाकू मारा. पीड़ित पर आरोप है कि उसने एक महिला को ग्राम सैदा में रखा था जिसको लेकर आरोपी खफा था: अभय बैस, सिरगिट्टी, थाना प्रभारी

सिरगिट्टी पुलिस ने आरोपी को रायपुर से दबोचा

सिरगिट्टी थाना प्रभारी अभय बैस ने बताया की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मुखबिरों के जरिए आरोपी की पतासाजी शुरू की. इस बीच पता चला कि आरोपी रायपुर भाग गया है. पुलिस की एक टीम तत्काल रायपुर के लिए रवाना हुई और उसने वहां पर आरोपी को घेराबंदी कर दबोच लिया. आरोपी के पास से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है. पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

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