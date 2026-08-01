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​बारां में पैसों के लेनदेन में खूनी संघर्ष, दो युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत

बारां में पैसों के लेनदेन को लेकर हुई कहासुनी के बाद चाकूबाजी में घायल विशाल कोली की कोटा ले जाते समय मौत हो गई.

बारां में चाकूबाजी
बारां में चाकूबाजी (फोटो ईटीवी भारत बारां)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 8:56 AM IST

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Updated : August 1, 2026 at 9:08 AM IST

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बारां : शहर में बेखौफ बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार रात शहर में पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद के दौरान चाकूबाज़ी की एक घटना सामने आई. इस हमले में गंभीर रूप से घायल युवक ने इलाज के लिए कोटा ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. फिलहाल चाकूबाजी के कारणों का पता लगाया जा रहा है साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है.

​अम्बेडकर सर्किल के पास हुई घटना : कोतवाली थानाधिकारी हीरालाल पूनिया के अनुसार, शुक्रवार रात अम्बेडकर सर्किल के पास स्थित जूस सेंटर के समीप पैसों के लेन-देन को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने चाकुओं से हमला कर दिया. इस खूनी झड़प में विशाल कोली और रोहित सोन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए जिसे पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे कोटा रेफर कर दिया जहां विशाल की रास्ते में मौत हो गई.

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​पुलिस जांच और इलाके में तनाव : घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी हैं. शहर में लगातार बढ़ रही चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने और कानून व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.

Last Updated : August 1, 2026 at 9:08 AM IST

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