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दिल्ली के त्रिलोकपुरी में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर चाकू से हमला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, आरोपी फरार, युवक का लाल बहादुर शास्त्रीअस्पताल में इलाज जारी

त्रिलोकपुरी में पुरानी रंजिश के चलते फिर चाकूबाजी
त्रिलोकपुरी में पुरानी रंजिश के चलते फिर चाकूबाजी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 11, 2026 at 2:07 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के मयूर विहार थाना अंतर्गत त्रिलोकपुरी इलाके में शुक्रवार रात सरेराह एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया.वारदात त्रिलोकपुरी के 27 ब्लॉक स्थित हनुमान मंदिर के पास हुई. घायल युवक की पहचान 26 वर्षीय हुजैफ के रूप में हुई है, जिसे गंभीर हालत में लाल बहादुर शास्त्री (एलबीएस) अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

शुक्रवार रात 8 बजे पुलिस को मिली मामले की सूचना

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 8 बजे पीसीआर को चाकूबाजी की सूचना मिली. हुजैफ कपड़े प्रेस करवाकर घर लौट रहा था, तभी हनुमान मंदिर के पास कुछ लोगों ने उसे घेर लिया. आरोपितों ने पहले गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद अचानक एक आरोपित ने चाकू निकालकर हुजैफ की पीठ और कंधे पर कई वार कर दिए. खून से लथपथ हुजैफ किसी तरह अपने घर तक पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया.

दिसंबर 2022 में हुई हत्या के बदले किया हमला

बताया जा रहा है कि दिसंबर 2022 में मन्नान और उसके साथियों ने शाहिद नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी. उसी रंजिश के चलते आज शाहिद के बेटे ने मन्नान के भतीजे पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया. घायल के भाई उजेल ने इलाके के कुछ दबंगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उजेल का कहना है कि नाबालिगों का इस्तेमाल किया गया है. हमलावरों ने जानबूझकर नाबालिग बच्चों को साथ रखा था. ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके. पीड़ित परिवार के अनुसार, आरोपितों ने हुजैफ से करीब 20 हजार रुपये और सोने की चेन भी छीन ली.

प्राथमिक जांच में हमलावरों की पहचान की गई

मयूर विहार थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच में हमलावरों की पहचान कर ली गई है. पुलिस की कई टीमें आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. फिलहाल घटना के समय इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग न होने पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि त्रिलोकपुरी का 27 ब्लॉक पहले से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है.

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