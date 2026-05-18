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राजनांदगांव सुशासन तिहार में चाकूबाजी, सरपंच पर वार, आरोपी गिरफ्तार

राजनांदगांव सुशासन तिहार में चाकूबाजी से हड़कंप मच गया है. आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है.

Stabbing In Sushashan Tihar
सशासन तिहार में चाकूबाजी से हड़कंप (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 18, 2026 at 6:37 PM IST

2 Min Read
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राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ में 1 मई 2026 से सुशासन तिहार चल रहा है. इस तिहार का आयोजन लोगों की समस्याओं को सुलझाना है. राजनांदगांव के डोंगरगढ़ ब्लॉक में सुशासन तिहार के दौरान हंगामा मच गया. यहां के पलांदूर गांव में सुशासन तिहार का कैंप चल रहा था. इस दौरान एक शख्स ने मंच पर चढ़कर सरपंच के ऊपर चाकू से हमला कर दिया. इसके बाद सुशासन तिहार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया.

सरपंच पर चाकू से हमला

पलांदूर सुशासन तिहार में ग्राम सरपंच मानिक लाल वर्मा पर चाकू से हमला हो गया. इस हमले में सरपंच बुरी तरह घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान भाषण चल रहा था, तभी ग्राम पलांदूर निवासी जितेन्द्र यादव अचानक मंच के पास पहुंचा और चाकू से हमला कर दिया. हमले के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे.

सुशासन तिहार में चाकूबाजी से हड़कंप (ETV BHARAT)

आरोपी युवक गिरफ्तार

मौके पर मौजूद ग्रामीणों और कार्यक्रम में तैनात लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया. घायल सरपंच को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हमले के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

वह लगातार पूछ रहा था कि कलेक्टर कब आएंगे. मैंने बताया कि अभी आने में समय है. इस बीच युवक ने चाकू से हमला कर दिया- मानिक लाल वर्मा, सरपंच

निजी कारणों से किया हमला

प्रशासन का कहना है कि हमला निजी एवं व्यक्तिगत कारणों से हुआ. घटना के बाद एसडीएम एम भार्गव तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. घटना के बावजूद सुशासन तिहार का शिविर जारी रहा और बड़ी संख्या में ग्रामीण कार्यक्रम में शामिल हुए. शिविर में कुल 713 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 700 मांग एवं 13 शिकायतों से संबंधित बताए गए हैं. जनसमस्या निवारण शिविर में पलान्दूर समेत मुसराकला, कातलवाही, भानपुरी, आलीवारा, पारागांवकला सहित कई गांवों के ग्रामीण शामिल हुए.

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