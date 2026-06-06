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मध्य प्रदेश के युवक को सूरजपुर में बदमाशों ने मारा चाकू, चांदनी थाना इलाके के कछवारी गांव की घटना

सूरजपुर: चाकूबाजी की घटना में मध्य प्रदेश का युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया. घटना उस समय घटी जब शराब पार्टी के दौरान कुछ युवकों ने एक युवक पर हमला बोल दिया. युवकों के हमले में पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं. जख्मी हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चांदनी पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवक अपनी रिश्तेदारी में सूरजपुर आया हुआ था. गांव में खाने पीने के दौरान विवाद बढ़ा और उसी विवाद में कुछ युवकों ने पीड़ित पर लाठी डंडे और चाकू से हमला कर दिया.

एमपी के युवक पर चाकू से हमला

चांदनी पुलिस ने बताया कि पूरी वारदात कछवारी गांव की है. जख्मी युवक का नाम सुरेंद्र विश्वकर्मा और वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है. जख्मी युवक सुरेंद्र विश्वकर्मा सूरजपुर में रोजी मजदूरी का काम करता है. सुरेंद्र के रिश्तेदारों ने उसे पारिवारिक आयोजन में शामिल होने के लिए गांव कछवारी बुलाया था. आयोजन के दौरान शराब पीने को लेकर विवाद बढ़ा और एक पक्ष ने युवक को चाकू मार दिया.