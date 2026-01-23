ETV Bharat / state

आत्मानंद स्कूल में बसंत पंचमी कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी, जूनियर ने सीनियर पर किया हमला, परिजनों का गंभीर आरोप

छात्र निजी अस्पताल में चल रहा इलाज हमले के तुरंत बाद घायल आशुतोष को परिजन और स्थानीय लोगों की मदद से भाटापारा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक चाकू का वार गंभीर हैं और छात्र की हालत नाजुक बनी हुई थी. हालांकि समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई. परिजन लगातार अस्पताल में डटे हुए हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

बलौदाबाजार : भाटापारा स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र पर चाकू से हमला हुआ है. हमलावर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसी स्कूल में पढ़ने वाला 9वीं कक्षा का छात्र बताया जा रहा है. पीड़ित छात्र बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होने स्कूल पहुंचा था. कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राएं, शिक्षक और अभिभावक मौजूद थे. इसी बीच अचानक 9वीं कक्षा के एक छात्र ने चाकू से हमला कर दिया. हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई,जिसके बाद आरोपी छात्र फरार हो गया.

एक घंटे तक स्कूल प्रबंधन अनजान



इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि घटना के लगभग एक घंटे बाद तक स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों को ही इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी.जब मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों ने स्कूल प्रबंधन से घटना को लेकर सवाल किए, तो कई शिक्षक और प्रबंधन के लोग अनभिज्ञ नजर आए. इसके बाद मीडिया कर्मियों ने स्वयं जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) डॉ. संजय को फोन कर घटना की जानकारी दी. इसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और BEO सहित स्कूल प्रबंधन के अधिकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल छात्र का हालचाल जाना.स्कूल के प्राचार्य अशोक सिंह परिहार ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि घटना बेहद दुखद है. हमें मीडिया के माध्यम से जैसे ही जानकारी मिली, हम पीड़ित को देखने निकल पड़े.

मामले की जांच चल रही है और हम हर तरह से सहयोग करेंगे.चाकू से हमला करने वाले बच्चे के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे- अशोक सिंह परिहार, प्राचार्य





परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप



पीड़ित छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रशासन और स्थानीय व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि जिस इलाके में स्कूल स्थित है, वहां आए दिन असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है. परिजनों के मुताबिक इस संबंध में पहले भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन स्कूल प्रबंधन और प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया. यह भी दावा किया जा रहा है कि हमला करने वाला छात्र नशे की हालत में था, हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगी. पीड़ित छात्र के चाचा शंकरलाल सोनी ने कहा हमारा भतीजा सिर्फ कार्यक्रम देखने गया था. किसी को अंदाजा नहीं था कि स्कूल के अंदर ही उस पर जानलेवा हमला हो जाएगा.



यह सीधी-सीधी लापरवाही है. अगर समय पर इलाज नहीं मिलता, तो कुछ भी हो सकता था. हम आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं.स्कूल प्रशासन की उदासीनता और सुरक्षा में भारी चूक इस घटना की बड़ी वजह है- शंकरलाल सोनी, पीड़ित छात्र के रिश्तेदार

आरोपी छात्र पर कार्रवाई की तैयारी



घटना की सूचना मिलने के बाद भाटापारा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.पुलिस स्कूल परिसर, कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. आरोपी छात्र की पहचान कर ली गई है और उससे पूछताछ की जा रही है.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, जिसमें आपसी विवाद, पुरानी रंजिश और नशे का एंगल भी शामिल है.



