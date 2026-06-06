बच्चों की लड़ाई में दो पक्षों में हुई चाकूबाजी, कई घायल तीन की हालत गंभीर
दुर्ग के सिद्धार्थ नगर में बच्चों की लड़ाई में दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है.चाकूबाजी में तीन गंभीर हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 6, 2026 at 1:22 PM IST
दुर्ग : दुर्ग शहर में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. बीती रात दुर्ग के सिद्धार्थ नगर इलाके में बच्चों के बीच शुरू हुआ. मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. दो परिवारों के बीच हुए इस विवाद में जमकर लाठी डंडे और चाकू चले, जिससे 7 से 8 लोग घायल हो गए. इनमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
बच्चों की लड़ाई में भिड़े परिवार
मामला दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर का है. जानकारी के अनुसार बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी.देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों परिवार आमने-सामने आ गए.इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई और चाकू भी चल गए. दोनों परिवारों के बीच पहले से भी किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. बच्चों के बीच हुई बहस ने पुरानी रंजिश को फिर से उभार दिया, जिसके बाद मामला हिंसक हो गया.
जिला अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती
घटना में घायल सभी लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. जिला अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार तीन घायलों को गंभीर चोटें आई हैं और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.
पुलिस ने मामला किया दर्ज
घटना की सूचना मिलते ही दुर्ग कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही घटना में शामिल लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.वहीं शहर में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाओं से लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है.
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