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बदायूं के रामलीला मेले में चाकूबाजी, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, खिलौने के पैसे को लेकर हुआ था विवाद

चाकूबाजी में युवक की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बदायूं : थाना दातागंज कस्बे में आयोजित रामलीला मेले के दौरान खिलौने के पैसे को लेकर हुए विवाद में चाकूबाजी की घटना से अफरा-तफरी मच गई. घटना में दो युवक चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) दातागंज पहुंचाया गया.

सीएचसी में चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक रितिक पुत्र मुकेश निवासी बेटा माधव को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बदायूं ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया. मृतक युवक की पहचान रोहित निवासी बेटा माधव के रूप में हुई है.