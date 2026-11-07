बदायूं के रामलीला मेले में चाकूबाजी, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, खिलौने के पैसे को लेकर हुआ था विवाद
घटना में शामिल दो आरोपियों में से एक को पुलिस ने हिरासत में लिया है. दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 11:09 PM IST
बदायूं : थाना दातागंज कस्बे में आयोजित रामलीला मेले के दौरान खिलौने के पैसे को लेकर हुए विवाद में चाकूबाजी की घटना से अफरा-तफरी मच गई. घटना में दो युवक चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) दातागंज पहुंचाया गया.
सीएचसी में चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक रितिक पुत्र मुकेश निवासी बेटा माधव को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बदायूं ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया. मृतक युवक की पहचान रोहित निवासी बेटा माधव के रूप में हुई है.
जानकारी के अनुसार, चाकूबाजी की वारदात रामलीला मेले के अंदर हुई. घटना के बाद मेले में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई, फिलहाल वारदात में शामिल दूसरे पक्ष के लोगों की पहचान और घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है और चाकूबाजी के कारणों के साथ-साथ इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.
एसएसपी अंकिता शर्मा ने कहा कि थाना दातागंज में एक मेला चल रहा था जिसमें खिलौने के पैसे के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ. घटना में दो व्यक्तियों को चाकू लगा, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई. दूसरे व्यक्ति का बरेली हायर सेंटर में इलाज चल रहा है. घटना में दो आरोपी थे, जिसमें से एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है. दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है. मामले में कठोरता विधि कार्रवाई की जा रही है.
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