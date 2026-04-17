सूरजपुर में शादी समारोह के दौरान चाकूबाजी और मारपीट, नाबालिग सहित 2 गंभीर रूप से घायल
पोंडी छिंदपारा गांव में एक शादी समारोह के दौरान दो युवकों का दूसरे युवकों से विवाद हो गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 17, 2026 at 12:13 PM IST
सूरजपुर: भटगांव थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान चाकूबाजी और मारपीट की वारदात हुई है. इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है. चाकूबाजी की घटना के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
शादी समारोह में मारपीट और चाकूबाजी
पोंडी छिंदपारा गांव में गुरुवार को शादी समारोह का आयोजन था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दो युवकों का कुछ अन्य युवकों के साथ विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया. आरोप है कि 10 से ज्यादा युवकों ने एकजुट होकर दोनों युवकों पर हमला कर दिया. हमलावरों ने पहले लाठी-डंडों और मुक्कों से दोनों की जमकर पिटाई की, और उसके बाद चाकू से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया.
भटगांव पुलिस कर रही जांच
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घायलों के परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे. परिजनों की शिकायत पर भटगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है. फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है, और पुलिस द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है.