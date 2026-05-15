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सेंट स्टीफंस कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्ति को लेकर गहराया विवाद, गवर्निंग बॉडी से की गई विश्वविद्यालय नियम मानने की अपील

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज में नए प्रिंसिपल की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. कॉलेज के 145 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को प्रिंसिपल बनाए जाने की तैयारी थी, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर सुसान एलियास की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी है. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि चयन समिति का गठन UGC के 2018 के नियमों के अनुसार नहीं किया गया. इस पूरे मामले पर अब शिक्षक संगठनों ने भी अपनी राय रखी रखी है. दिल्ली विश्वविद्यालय एडहॉक टीचर्स एसोसिएशन (AADTA) और दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) के पदाधिकारियों ने नियमों के पालन, शिक्षकों के अधिकार और कॉलेज की कार्यप्रणाली को लेकर चिंता जताई है.

"दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों से ही कॉलेज चलना चाहिए ": AADTA के अध्यक्ष डॉ. आदित्य मिश्रा ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े सभी कॉलेजों को विश्वविद्यालय के नियम-कानून के तहत ही चलना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर किसी कॉलेज में अल्पसंख्यक अधिकार के नाम पर विश्वविद्यालय के तय नियमों और न्यूनतम मानकों को नजरअंदाज किया जाएगा तो यह गलत परंपरा होगी. उन्होंने कहा कि सेंट स्टीफंस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी अपनी मर्जी से कॉलेज चलाना चाहती है, जिसका शिक्षक संगठन विरोध करता है. उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी से कॉलेज की शैक्षणिक गुणवत्ता और उसकी गरिमा दोनों प्रभावित होती हैं.

AADTA DUTA ने कि गवर्निंग बॉडी से विश्वविद्यालय नियम मानने की अपील (ETV Bharat)

डॉ. मिश्रा ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अराजकता की स्थिति नहीं होनी चाहिए और हर नियुक्ति तथा प्रशासनिक फैसला तय नियमों के अनुसार होना जरूरी है.डॉ.आदित्य मिश्रा ने कहा कि लंबे समय बाद कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है, जो अच्छी बात है. लेकिन उन्होंने कहा कि जो शिक्षक वर्षों से कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उन्हें अचानक हटाना उचित नहीं होगा. उन्होंने कहा कि कई शिक्षकों को अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा. ऐसे में कॉलेज प्रशासन को यह समझना चाहिए कि जिन शिक्षकों ने वर्षों तक मेहनत करके कॉलेज को मजबूत बनाया उनके साथ न्याय होना चाहिए. उन्होंने पुराने घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षक संगठनों ने पहले भी कॉलेज प्रशासन की मनमानी का विरोध किया है और आगे भी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे.DUTA के सचिव प्रो. विमलेंदु ने कहा कि सेंट स्टीफंस कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच जो विवाद चल रहा है, उसे बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कॉलेज में कई वर्षों से शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हुई थीं और अब जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है तो शिक्षक संगठन उसका स्वागत करता है. उन्होंने कहा कि DUTA किसी नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, बल्कि चाहता है कि जल्द से जल्द योग्य शिक्षकों की भर्ती हो. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जो शिक्षक पहले से कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.प्रो. विमलेंदु ने कहा कि सेंट स्टीफंस कॉलेज का माइनॉरिटी स्टेटस जरूरी है और उसका सम्मान होना चाहिए. लेकिन साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेज दोनों को आपसी नियमों और व्यवस्थाओं का सम्मान करना चाहिए. अगर कहीं नियमों को दरकिनार किया जाता है तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है. प्रिंसिपल नियुक्ति विवाद पर उन्होंने कहा कि अगर कॉलेज को पहली महिला प्रिंसिपल मिलने जा रही हैं तो यह खुशी और सम्मान की बात है. उन्होंने इसे देश की आधी आबादी के सम्मान से भी जोड़ा. हालांकि उन्होंने कहा कि तकनीकी और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस विवाद का जल्द समाधान निकाला जाना चाहिए.शिक्षक संगठनों ने अपील की है कि दिल्ली विश्वविद्यालय और सेंट स्टीफंस कॉलेज प्रशासन आपसी बातचीत के जरिए इस विवाद का जल्द समाधान निकालें ताकि कॉलेज का शैक्षणिक माहौल प्रभावित न हो.