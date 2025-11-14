Bihar Election Results 2025

अवैध संबंधों के शक में पिता पुत्र ने की थी प्रेमी की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

झालावाड़ के एसटी एससी कोर्ट ने हत्या के मामले में पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Court Order Jhalawar
झालावाड़ जिला न्यायालय (Etv Bharat)
Published : November 14, 2025 at 6:07 PM IST

झालावाड़: जिले के एसटी-एससी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या के मामले में पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों पर 50 -50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया. यह राशि नहीं चुकाए जाने पर आरोपियों को 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

एसटी एससी कोर्ट के लोक अभियोजक महेश पाटीदार ने बताया कि असनावर थाना क्षेत्र के बाडिया गोवर्धनपुरा निवासी मानसिंह ने असनावर थाने में तहरीर रिपोर्ट पेश की थी, इसमें बताया गया कि उसके बेटे बलराम की सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक का शव गांव के ही कालूलाल के घर के समीप पड़ा मिला था.

पढ़ें: झगडे़ में युवक की हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

मामले में अनुसंधान के दौरान पाया गया कि कालूलाल के बेटे रामबाबू को बलराम के साथ उसकी पत्नी के अवैध संबंधों को लेकर शक था. इसी के चलते दोनों ने बलराम को धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया. लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में चालान पेश होने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से 38 दस्तावेज व 16 गवाह पेश किए गए. इनको आधार मानते हुए एसटी एससी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने पिता पुत्र को आजीवन कारावास से दंडित किया है. आरोपियों पर 50-50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है.

