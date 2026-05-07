ETV Bharat / state

200 रुपये की घूसकांड पर एसएसपी का एक्शन, आरोपी सब इंस्पेक्टर महेश्वर देवांगन लाइन अटैच

दुर्ग में एक पुलिस कर्मी पर घूस लेने का आरोप लगा है. सोशल मीडिया पर वीडिय वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई है.

SSP Vijay Agarwal
दुर्ग में घूसखोरी पर कार्रवाई (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 7, 2026 at 4:38 PM IST

|

Updated : May 7, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: दुर्ग भिलाई पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर पर घूस लेने का आरोप लगा है. इस घूसखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.वायरल वीडियो में ट्रैफिक विभाग में पदस्थ सब इंस्पेक्टर महेश्वर देवांगन एक युवक से चालान कार्रवाई के बदले कथित तौर पर 200 रुपये लेते दिखाई दे रहे हैं.वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की है. दूसरी ओर दुर्ग पुलिस की टीम वायरल वीडियो की सच्चाई का पता लगा रही है.

आरोपी सब इंस्पेक्टर लाइन अटैच

बताया जा रहा है कि युवक का चालान काटने की कार्रवाई के दौरान यह लेन-देन हुआ, जिसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.वीडियो वायरल होते ही मामला पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा, जिसके बाद विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया. दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी सब इंस्पेक्टर महेश्वर देवांगन को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है. साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं.

खुलासे के बाद लोगों में गुस्सा

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर लोग पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. दुर्ग पुलिस ने भी इस केस को गंभीरता से लिया है और तत्काल कार्रवाई की गई है.

बस्तर में बैंकिंग नेटवर्क, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण

संदिग्ध पार्सल से 16 लाख रुपये कैश बरामद, 10 रुपये और 20 रुपये की गड्डियां मिली

दुर्ग में खारून किनारे हथियारों का सौदा, देसी कट्टा और 2 लाख कैश के साथ पकड़ा गया आरोपी

Last Updated : May 7, 2026 at 5:50 PM IST

TAGGED:

DURG POLICE BRIBERY SCANDAL
DURG BHILAI TRAFFIC POLICE
छत्तीसगढ़ क्राइम न्यूज
सोशल मीडिया
SSP VIJAY AGARWAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.