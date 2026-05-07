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200 रुपये की घूसकांड पर एसएसपी का एक्शन, आरोपी सब इंस्पेक्टर महेश्वर देवांगन लाइन अटैच

दुर्ग : दुर्ग भिलाई पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर पर घूस लेने का आरोप लगा है. इस घूसखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.वायरल वीडियो में ट्रैफिक विभाग में पदस्थ सब इंस्पेक्टर महेश्वर देवांगन एक युवक से चालान कार्रवाई के बदले कथित तौर पर 200 रुपये लेते दिखाई दे रहे हैं.वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की है. दूसरी ओर दुर्ग पुलिस की टीम वायरल वीडियो की सच्चाई का पता लगा रही है.

बताया जा रहा है कि युवक का चालान काटने की कार्रवाई के दौरान यह लेन-देन हुआ, जिसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.वीडियो वायरल होते ही मामला पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा, जिसके बाद विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया. दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी सब इंस्पेक्टर महेश्वर देवांगन को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है. साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं.

खुलासे के बाद लोगों में गुस्सा

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर लोग पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. दुर्ग पुलिस ने भी इस केस को गंभीरता से लिया है और तत्काल कार्रवाई की गई है.