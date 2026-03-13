ETV Bharat / state

अवैध खनन में संदिग्ध भूमिका पर हरिद्वार SSP का सख्त एक्शन, चौकी प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित

हरिद्वार: अवैध खनन से जुड़े एक वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद हरिद्वार पुलिस विभाग में बड़ा एक्शन देखने को मिला है. मामले को गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने झबरेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इकबालपुर चौकी के चौकी प्रभारी समेत पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. एसएसपी हरिद्वार द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए चौकी प्रभारी समेत 06 लोगों को किया निलंबित किया. साथ ही पूरे प्रकरण की जांच की जिम्मेदारी एसपी देहात शेखर चंद सुयाल को दी गई. कार्रवाई से एसएसपी का स्पष्ट संदेश गया है कि अनुचित कार्यों में संलिप्तता किसी भी सूरत में बर्दाश नहीं की जाएगी.

सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर अवैध खनन से जुड़े लेनदेन और चौकी प्रभारी से संपर्क की बात सामने आई थी. ऑडियो में एक सिपाही लेनदेन की बातें करता सुनाई दे रहा है. ऑडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने प्राथमिक जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए इकबालपुर चौकी के चौकी प्रभारी समेत पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया.

उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस की छवि को धूमिल करने वाली किसी भी गतिविधि को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मामले की विस्तृत जांच के लिए एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि दोषी पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ आगे की सख्त कार्रवाई की जा सके. इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में साफ संदेश गया है कि अवैध खनन या किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्तता पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.