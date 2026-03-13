अवैध खनन में संदिग्ध भूमिका पर हरिद्वार SSP का सख्त एक्शन, चौकी प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित
हरिद्वार में एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने अवैध खनन मामले में चौकी प्रभारी समेत छह पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है.
Published : March 13, 2026 at 1:24 PM IST
हरिद्वार: अवैध खनन से जुड़े एक वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद हरिद्वार पुलिस विभाग में बड़ा एक्शन देखने को मिला है. मामले को गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने झबरेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इकबालपुर चौकी के चौकी प्रभारी समेत पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. एसएसपी हरिद्वार द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए चौकी प्रभारी समेत 06 लोगों को किया निलंबित किया. साथ ही पूरे प्रकरण की जांच की जिम्मेदारी एसपी देहात शेखर चंद सुयाल को दी गई. कार्रवाई से एसएसपी का स्पष्ट संदेश गया है कि अनुचित कार्यों में संलिप्तता किसी भी सूरत में बर्दाश नहीं की जाएगी.
सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर अवैध खनन से जुड़े लेनदेन और चौकी प्रभारी से संपर्क की बात सामने आई थी. ऑडियो में एक सिपाही लेनदेन की बातें करता सुनाई दे रहा है. ऑडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने प्राथमिक जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए इकबालपुर चौकी के चौकी प्रभारी समेत पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया.
उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस की छवि को धूमिल करने वाली किसी भी गतिविधि को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मामले की विस्तृत जांच के लिए एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि दोषी पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ आगे की सख्त कार्रवाई की जा सके. इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में साफ संदेश गया है कि अवैध खनन या किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्तता पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.
एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि झबरेडा थाना क्षेत्र स्थित इकबालपुर चौकी में तैनात एक पुलिस कर्मचारी को किसी व्यक्ति ने अवैध खनन की फोन पर शिकायत की थी. पुलिस कर्मचारी ने खनन करने वाले व्यक्ति को ही फोन कर दिया कि शिकायत हुई है, इसलिए खनन बंद कर दो. पुलिस कर्मचारी द्वारा शिकायत करने वाले को बताया जाता है कि यहां कोई खनन नहीं हुआ है. इस मामले से जुड़ी एक ऑडियो प्राप्त हुआ है. प्रथम दृष्टया इसमें दोष पाया जा रहा है कि इसमें पुलिसकर्मियों की मिली भगत की संभावना है. इसलिए इकबाल पुर चौकी इंचार्ज समेत सभी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है.पुलिसकर्मियों की संलिप्तता की जांच के लिए एसपी देहात शेखर चंद सुयाल के नेतृत्व में जांच टीम का गठन भी किया गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
एसएसपी ने इन पुलिसकर्मियों को किया निलंबित
- नवीन सिंह चौहान-चौकी प्रभारी इकबालपुर
- हेड कॉस्टेबल विरेन्द्र शर्मा
- हेड कॉस्टेबल हरेन्द्र
- कॉस्टेबल विपिन कुमार
- कॉस्टेबल देवेश सिंह
- कॉस्टेबल प्रदीप
