रांची एसएसपी ने पांच पुलिस वालों को किया सस्पेंड, जुआ और ब्राउन शुगर के धंधे को संरक्षण देने का आरोप
कर्तव्यहीनता के आरोप में रांची एसएसपी ने पांच पुलिस वालों पर कार्रवाई की है.
Published : February 1, 2026 at 2:13 PM IST
रांचीः राजधानी में जुआ और ब्राउन शुगर के अवैध धंधे को सरंक्षण देने में कथित संलिप्तता के आरोप में एसएसपी राकेश रंजन ने पांच पुलिस पदाधिकारी-कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. कुछ दिन पूर्व पुलिसकर्मियों का एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें वह लोग जुआ खेलने वाले लोगों से पैसा की वसूली कर रहे थे.
क्या है पूरा मामला
रांची पुलिस के पांच पुलिसकर्मियों को एसएसपी रांची ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इन सभी पर जुआ खिलाने वालों को संरक्षण देने और पैसे लेकर प्रतिबंधित नशीली दवा ब्राउन शुगर की बिक्री की अनुमति देने के गंभीर आरोप लगे हैं. बता दें कि बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हुआ था. पहले वीडियों में पुलिसकर्मी जुआ खेल के बदले पैसे लेते नजर आ रहे थे. जबकि दूसरे वीडियो में एक महिला ने टाइगर मोबाइल वैन के जवानों पर ब्राउन शुगर बेचने की अनुमति के एवज में पैसे मांगने का सनसनीखेज दावा किया था. सभी निलंबित पुलिसकर्मी मुख्य रूप से टाइगर मोबाइल और पीसीआर वैन में तैनात थे.
विभागीय कार्रवाई भी शुरू
रांची एसएसपी राकेश रंजन ने इन पुलिस वालों के निलंबन के साथ ही सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इस कार्रवाई को लेकर रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि सभी संबंधित पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. सिटी एसपी ने बताया कि वायरल वीडियो कुछ दिन पुराना है, जिसमें पुलिसकर्मी अनैतिक कामों में लिप्त पाए गए हैं.
इसे भी पढे़ं- ड्यूटी के दौरान सो रहे थे पुलिस अधिकारी व जवान, एसपी ने किया निलंबित
इसे भी पढे़ं- पलामू के पिपराटांड़ थाना प्रभारी निलंबित, जमीन मामले में पैसे मांगने का आरोप
इसे भी पढे़ं- होमगार्ड में रिश्वतखोरी व अवैध वसूली मामला, संजय सिंह सहित चार को किया निलंबित