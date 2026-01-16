मुजफ्फरनगर में नींद की गोलियां खिलाकर प्रेमिका की हत्या; सीसीटीवी फुटेज से आरोपी गिरफ्तार
मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि ममता शर्मा की हत्या के मामले में संदीप को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 10:44 PM IST
मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर के खतौली में शक के चलते प्रेमी संदीप ने अपनी 45 वर्षीय प्रेमिका ममता की हत्या गला दबाकर कर दी. इसके पहले संदीप ने उसको नींद की गोलियां खिलाई थीं. मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि संदीप शव को ठिकाने लगा रहा था. तब उसकी करतूत सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गयी. वीडियो सामने आते ही आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया.
सीसीटीवी फुटेज से मिला कातिल का सुराग: एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कहा कि मुजफ्फरनगर में एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है. इसमें संदीप नामक युवक ने अपनी प्रेमिका ममता शर्मा (पति कृष्ण पाल उर्फ कालिया की पत्नी) की हत्या की योजना बनाई थी. उसे शक था कि ममता किसी और से बात करती है. इस वजह से वो उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रही है.
14 जनवरी को उतारा था मौत के घाट: 14 जनवरी को संदीप ने ममता को चाय में नींद की गोलियां दीं. जब ममता गहरी नींद में सो गई, तब संदीप ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने ममता के पूरे चेहरे पर टेप लगा दिया, ताकि उसकी सांस पूरी तरह रुक जाए और हत्या के बाद संदीप ने ममता का शव ठेली पर रखकर नहर में फेंकने की कोशिश की और इस दौरान उसकी करतूत मोहल्ले के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
संदीप की पत्नी की 2012 में मौत हुई थी: पुलिस ने इस फुटेज के आधार पर संदीप को गिरफ्तार कर लिया. एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि ममता शर्मा खतौली की रहने वाली थीं. वह घरों में बर्तन और खाना बनाने का काम करती थी. संदीप की पत्नी की 2012 में मौत हो गई थी. उसके बाद संदीप और ममता के बीच संबंध शुरू हुआ और संदीप को ममता पर शक होने और बार बार उससे पैसा मांगने पर नाराज होने की वजह से यह वारदात हुई. संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है.
