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Durga Puja 2026: रांची में बड़े पंडालों में शक्ति कमांडो, प्रमुख सड़कों पर क्यूआरटी और बाइक से होगी गश्ती

रांची एसएसपी की अध्यक्षता में बैठक ( Etv Bharat )

रांचीः दुर्गा पूजा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना रांची पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी. इसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा से लेकर अपराध नियंत्रण और यातायात प्रबंधन तक की तैयारियों को मजबूत किया है. सोमवार देर शाम रांची एसएसपी राकेश रंजन ने अपने अफसरों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा प्लान तैयार किया, जिसे 14 अक्टूबर से अमल में लाया जाएगा.

हर तरफ होगा पुलिस का पहरा