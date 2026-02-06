ETV Bharat / state

हरिद्वार में ट्रांसफर का सिलसिला जारी, एसएसपी ने इन अधिकारियों को किया इधर-उधर

हरिद्वार में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग में तबादलों का दौर जारी है.

SSP Pramendra Singh Dobal
हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल (Photo-ETV Bharat)
हरिद्वार: जनपद हरिद्वार में पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर का सिलसिला जारी है. नव नियुक्त एसपी के आने बाद एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने उनके कार्यक्षेत्र में भी बदलाव करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. जबकि सीओ स्तर के कई अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है. आदेश के अनुसार एसपी स्तर से लेकर सीओ स्तर के कई पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके और आगामी अर्द्धकुंभ मेले की तैयारियां बेहतर तरीके से संचालित की जा सकें. एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने सभी अधिकारियों को जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश दिए है.

गौर हो कि देर रात जारी आदेश के अनुसार जितेंद्र चौधरी को एसपी ऑप्स, निशा यादव को एसपी तकनीकी एवं महिला सुरक्षा, सुरेंद्र प्रसाद बलूनी को सीओ सदर और संजय चौहान को सीओ ज्वालापुर की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं नताशा सिंह को सीओ लक्सर से ट्रांसफर कर सीओ रुड़की बनाया गया है. अभिनय चौधरी को सीओ मंगलौर, देवेंद्र सिंह नेगी को सीओ लक्सर और विपेंद्र सिंह को सीओ यातायात और सीओ कुंभ मेले की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि इसके साथ ही उन्हें सीओ थाना बुग्गावाला का दायित्व सौंपा गया है. एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और जनपद में शांति-व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए.

बीते दिन 15 इंस्पेक्टर और दरोगाओं का हुआ ट्रांसफर: बताते चलें कि बीते दिन एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने जनपद के विभिन्न थानों और कोतवालियों में तैनात पंद्रह इंस्पेक्टर और दरोगाओं का ट्रांसफर किया था. उनके द्वारा लगातार कानून व्यवस्था को लेकर परिवर्तन किए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि अभी कई पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा सकता है.

