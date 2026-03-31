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रामनवमी घटना के बाद बलियापुर में शांति की पहल, विधायक और एसएसपी ने दिए आपसी सौहार्द बनाए रखने के संदेश

धनबाद के बलियापुर थाना परिसर में शांति समिति की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एसएसपी प्रभात कुमार ने की.

SSP Prabhat Kumar at the meeting
बैठक में एसएसपी प्रभात कुमार (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 31, 2026 at 8:52 PM IST

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धनबाद: रामनवमी के दिन बलियापुर थाना क्षेत्र के भीखराजपुर में हुई घटना के बाद हालात को सामान्य करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से मंगलवार को बलियापुर थाना परिसर में शांति एवं सद्भावना समिति की अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता एसएसपी प्रभात कुमार ने की, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए.

बैठक के दौरान सभी पक्षों ने एक स्वर में घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई. वहीं, कई लोगों ने यह भी आग्रह किया कि जांच के दौरान निर्दोष लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और उनके साथ संवेदनशीलता बरती जाए.

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सभी की बातों को सुनने के बाद एसएसपी प्रभात कुमार ने स्पष्ट किया कि पुलिस पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच कर रही है. उन्होंने दो टूक कहा कि 'न निर्दोष फंसेगा और न ही दोषी बचेगा' उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह के दबाव में आकर कार्रवाई नहीं की जाएगी.

एसएसपी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए कलंक हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी वर्गों को आत्ममंथन करना होगा. उन्होंने बताया कि पुलिस को कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि हम पूरी निष्पक्षता से जांच कर रहे हैं. किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. लोग अफवाहों से दूर रहें और पुलिस का सहयोग करें. एसएसपी ने फरार आरोपियों को जल्द आत्मसमर्पण करने की चेतावनी भी दी और कहा कि कानून के दायरे में आने वालों के साथ नियमानुसार व्यवहार किया जाएगा.

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि शरारती तत्वों की पहचान में पुलिस की मदद करें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें. इसके साथ ही समाज में भाईचारा और एकता बनाए रखने पर जोर दिया.

बैठक में सिटी एसपी ऋतविक श्रीवास्तव, एडीएम विधि व्यवस्था हेमा प्रसाद, एसडीएम लोकेश बारंगे, सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष सत्यम सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. कुल मिलाकर बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सौहार्द और सामाजिक एकता को मजबूत करना रहा, जिसमें सभी ने मिलकर सहयोग का भरोसा जताया.

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धनबाद में रामनवमी पर घटना
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POLICE MEETING FOR PEACE IN DHANBAD
SSP PRESIDED OVER MEETING

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