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रामनवमी घटना के बाद बलियापुर में शांति की पहल, विधायक और एसएसपी ने दिए आपसी सौहार्द बनाए रखने के संदेश

धनबाद: रामनवमी के दिन बलियापुर थाना क्षेत्र के भीखराजपुर में हुई घटना के बाद हालात को सामान्य करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से मंगलवार को बलियापुर थाना परिसर में शांति एवं सद्भावना समिति की अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता एसएसपी प्रभात कुमार ने की, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए.

बैठक के दौरान सभी पक्षों ने एक स्वर में घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई. वहीं, कई लोगों ने यह भी आग्रह किया कि जांच के दौरान निर्दोष लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और उनके साथ संवेदनशीलता बरती जाए.

एसएसपी, निरसा और सिंदरी विधायक का बयान (Etv bharat)

सभी की बातों को सुनने के बाद एसएसपी प्रभात कुमार ने स्पष्ट किया कि पुलिस पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच कर रही है. उन्होंने दो टूक कहा कि 'न निर्दोष फंसेगा और न ही दोषी बचेगा' उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह के दबाव में आकर कार्रवाई नहीं की जाएगी.

एसएसपी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए कलंक हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी वर्गों को आत्ममंथन करना होगा. उन्होंने बताया कि पुलिस को कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.