नैनीताल में इंस्पेक्टर और दारोगाओं के बंपर तबादले, जानें आपके थाना-चौकी में आया कौन नया अफसर
एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने नैनीताल जिले के 6 इंस्पेक्टर और 14 दारोगाओं को ट्रांसफर करके नई पोस्टिंग दी है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 4, 2025 at 9:18 AM IST
हल्द्वानी: नैनीताल कमान संभालने के बाद जनपद के कप्तान द्वारा जिले में तैनात निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के ताबड़तोड़ तबादले किए गए हैं. 6 निरीक्षकों यानी पुलिस इंस्पेक्टर सहित 14 उप निरीक्षकों यानी दारोगाओं को इधर से उधर किया गया है. हल्द्वानी कोतवाल से जिम्मेदारी वापस लेते हुए निरीक्षक विजय मेहता को कोतवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
इंस्पेक्टर और दारोगाओं के तबादले: जनपद की कमान मिलने के बाद एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पहली बार इंस्पेक्टर और दारोगाओं के ताबड़तोड़ तबादले किए हैं. हल्द्वानी कोतवाली के कोतवाल से जिम्मेदारी वापस ली गई है. अब निरीक्षक राजेश यादव प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भीमताल, निरीक्षक अमर चंद्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी को प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है.
विजय मेहता बने हल्द्वानी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक: निरीक्षक विजय सिंह मेहता को वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी बनाया गया है. निरीक्षक सुशील कुमार प्रभारी रामनगर कोतवाली को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बनभूलपुरा बनाया गया है. बनभूलपुरा हल्द्वानी का सबसे संवेदनशील इलाका है. यहां पूर्व में उपद्रव हो चुका है. अभी 10 दिसंबर को रेलवे लैंड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना है. उसको लेकर यहां सुरक्षा चाक चौबंद की जाएगी.
दिनेश सिंह संभालेंगे रामनगर कोतवाली: इसके साथ ही निरीक्षक दिनेश सिंह को प्रभारी डीसीआरबी से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रामनगर बनाया गया है. निरीक्षक राजेंद्र सिंह रावत को प्रभारी सम्मान सेल से प्रभारी डीसीआरबी (District Crime Records Bureau) बनाया गया है. उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह राजपूत को पुलिस लाइन नैनीताल से उप निरीक्षक वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. दिनेश चंद्र जोशी को थाना अध्यक्ष मुखानी से वरिष्ठ उप निरीक्षक मल्लीताल बनाया गया है.
गगनदीप को बनभूलपुरा थाने की कमान: उप निरीक्षक सुशील चंद्र जोशी को वरिष्ठ उप निरीक्षक बनभूलपुरा से मुखानी थानाध्यक्ष बनाया गया है. संजीत कुमार राठौर थाना अध्यक्ष भीमताल से प्रभारी सम्मान सेल, गगनदीप सिंह को प्रभारी चौकी गर्जिया कोतवाली रामनगर से एसएसआई कोतवाली बनभूलपुरा, हर्ष बहादुर पाल को प्रभारी चौकी खैराना से प्रभारी चौकी गर्जिया रामनगर बनाया गया है.
मोहम्मद यूनुस रामनगर कोतवाली से मल्लीताल भेजे गए: रमेश चंद्र पंत को प्रभारी चौकी कैची भवाली से प्रभारी चौकी खैरना, सुनील धानिक को प्रभारी चौकी पीरुमदारा कोतवाली रामनगर से प्रभारी चौकी कैंची बनाया गया है. वीरेंद्र सिंह बिष्ट थाना तल्लीताल से प्रभारी चौकी पीरुमदारा, भूपेंद्र सिंह मेहता प्रभारी चौकी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से एसएसआई कोतवाली हल्द्वानी, रविन्द्र सिंह राणा को थाना काठगोदाम से प्रभारी चौकी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं मोहम्मद युनुस एसएसआई रामनगर से कोतवाली मल्लीताल भेजे गए हैं. दीपक कुमार बिष्ट को एसएसआई रामनगर से थाना मल्लीताल भेजा गया है. उप निरीक्षक जगवीर सिंह को कोतवाली बनभूलपुरा से थाना काठगोदाम भेजा गया है.
