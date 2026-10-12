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जशपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 13 अधिकारियों का ट्रांसफर, नए ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को मिली तैनाती

जशपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह और अन्य पुलिस अधिकारी ( ETV BHARAT )

जशपुर: जशपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है. एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने 13 नए ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को अलग अलग थानों में तैनात किया है. इससे पहले उन्होंने सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स के साथ मीटिंग ली और उन्हें थाना प्रभारियों के तहत काम करने के बारे में बताया.

चार प्रशिक्षु उप निरीक्षक शहरी थानों में थाना प्रभारियों के अधीन रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जबकि शेष नौ प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को थाना और चौकी का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है. इसके साथ ही जिले के विभिन्न थाना-चौकियों में पदस्थ निरीक्षक, उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक स्तर के 13 अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है.