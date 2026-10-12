जशपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 13 अधिकारियों का ट्रांसफर, नए ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को मिली तैनाती
जशपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने जिले में कई पुलिसकर्मियों का तबादला किया है. तरुण शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 10:20 PM IST
जशपुर: जशपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है. एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने 13 नए ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को अलग अलग थानों में तैनात किया है. इससे पहले उन्होंने सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स के साथ मीटिंग ली और उन्हें थाना प्रभारियों के तहत काम करने के बारे में बताया.
चार प्रशिक्षु उप निरीक्षक शहरी थानों में थाना प्रभारियों के अधीन रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जबकि शेष नौ प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को थाना और चौकी का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है. इसके साथ ही जिले के विभिन्न थाना-चौकियों में पदस्थ निरीक्षक, उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक स्तर के 13 अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है.
प्रशिक्षु एसआई संभालेंगे थाना चौकियों की जिम्मेदारी
जशपुर जिले को व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए 13 प्रशिक्षु उप निरीक्षक आवंटित किए गए हैं. वर्तमान में ये सभी जिले में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को थाना-चौकियों की कार्यप्रणाली, अपराधों की विवेचना, अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पुलिसिंग से जुड़े विभिन्न दायित्वों को करीब से समझने का अवसर मिलेगा.
इन थाना चौकियों में हुई प्रशिक्षु एसआई की पदस्थापना
संतोष कुमार चौरसिया- सिटी कोतवाली जशपुर
नील मणि निषाद-थाना पत्थलगांव.
संतोष कुमार वर्मा-थाना बगीचा.
शेखर सिंह राजपूत-थाना कुनकुरी.
स्वतंत्र प्रभार वाले नए एसआई
माधुरी वर्मा- चौकी आरा
लक्ष्मी मरकाम-चौकी मनोरा.
जय प्रकाश-चौकी पंडरापाठ.
मोहन लाल मरकाम-चौकी सोनक्यारी.
राजकुमार-चौकी करडेगा.
देविका-चौकी ऊपरकछार
जितेंद्र साहू-थाना तुमला.
विंबलेश्वरी मरकाम-चौकी कोल्हेनझरिया.
शेष नारायण दीवान-चौकी कोतबा.
13 अधिकारियों के तबादले
प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले के विभिन्न थाना-चौकियों में तैनात 13 निरीक्षक, उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है.
- निरीक्षक राकेश यादव: थाना प्रभारी बागबहार से थाना प्रभारी सन्ना.
- उप निरीक्षक सुनील सिंह: थाना प्रभारी दुलदुला से थाना प्रभारी बागबहार.
- उप निरीक्षक सतीश सोनवानी: चौकी प्रभारी पंडरापाठ से थाना प्रभारी दुलदुला.
- उप निरीक्षक विवेक भगत: चौकी प्रभारी मनोरा से थाना प्रभारी आस्ता.
- उप निरीक्षक अर्जुन यादव: थाना प्रभारी आस्ता से थाना बगीचा.
- उप निरीक्षक बृजेश यादव: चौकी प्रभारी कोतबा से चौकी प्रभारी दोकड़ा.
- सहायक उप निरीक्षक टेकराम सारथी: चौकी प्रभारी करडेगा से चौकी कोतबा.
- सहायक उप निरीक्षक चन्द्रप्रकाश त्रिपाठी: चौकी प्रभारी आरा से चौकी पंडरापाठ.
- सहायक उप निरीक्षक भुवनेश्वर भगत: चौकी प्रभारी ऊपरकछार से चौकी आरा.
- सहायक उप निरीक्षक कुमार वैभव सिंह: चौकी प्रभारी सोनक्यारी से चौकी मनोरा.
- सहायक उप निरीक्षक विपिन किशोर केरकेट्टा: चौकी प्रभारी कोल्हेनझरिया से चौकी सोनक्यारी.
- सहायक उप निरीक्षक नीता कुरें: थाना कुनकुरी से थाना पत्थलगांव.
- सहायक उप निरीक्षक बैजन्ती किण्डो: थाना पत्थलगांव से थाना कुनकुरी.
जशपुर पुलिस ने कुल मिलाकर नए ट्रेनी पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए पदस्थापना दी है. इसके अलावा वर्तमान में कार्यरत पुलिसकर्मियों का भी ट्रांसफर किया है. इससे जिले में और अधिक कानूनी कसावट देखने को मिलेगी.