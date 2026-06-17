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धनबाद में 17 करोड़ की लागत से बनेगा अत्याधुनिक पुलिस कॉम्प्लेक्स, एक ही छत के नीचे काम करेंगे पांच थाने

धनबाद में अत्याधुनिक पुलिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना है. इसको लेकर एसएसपी ने स्थल का जायजा लिया.

Police complex in Dhanbad
निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों और इंजीनियरों से जानकारी लेते धनबाद एसएसपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 17, 2026 at 7:01 PM IST

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धनबाद: पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और जनसुविधा केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है. जल्द ही शहर में जी+6 अत्याधुनिक पुलिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा. जिसमें धनबाद थाना, महिला थाना, एससी-एसटी थाना, यातायात थाना और साइबर थाना एक ही परिसर से संचालित होंगे. इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर बुधवार को एसएसपी प्रभात कुमार ने धनबाद थाना परिसर का निरीक्षण कर अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के इंजीनियरों के साथ स्थल का जायजा लिया.

फिलहाल सदर थाना परिसर में महिला थाना और यातायात थाना संचालित हो रहे हैं. नई योजना के तहत करीब 17 करोड़ रुपये की लागत से ग्राउंड प्लस छह मंजिला आधुनिक भवन का निर्माण होगा. इस भवन में पांचों थानों को एकीकृत कर पुलिस सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुगम बनाया जाएगा. परियोजना को लगभग डेढ़ वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

जानकारी देते एसएसपी प्रभात कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एसएसपी ने निर्माण स्थल पहुंचकर ली जानकारी

निरीक्षण के दौरान एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि इस परियोजना की योजना पहले से तैयार थी और अब इसे धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. राज्य सरकार की ओर से पहुंची इंजीनियरों की टीम ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की और आगे की कार्ययोजना तैयार की.

Police complex in Dhanbad
पुलिस कॉम्प्लेक्स निर्माण स्थल का जायजा लेते एसएसपी. (फोटो-ईटीवी भारत)

आम लोगों को भी मिलेगी सहूलियत

एसएसपी ने कहा कि नए पुलिस कॉम्प्लेक्स के बनने से आम लोगों को अलग-अलग थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. एक ही परिसर में सभी आवश्यक पुलिस सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे शिकायतों के निस्तारण में तेजी आएगी और पुलिसिंग व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित होगी. साथ ही जिले के सभी थाना परिसरों के सौंदर्यीकरण का कार्य भी कराया जा रहा है, ताकि फरियादियों को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिल सके.

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