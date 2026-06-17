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धनबाद में 17 करोड़ की लागत से बनेगा अत्याधुनिक पुलिस कॉम्प्लेक्स, एक ही छत के नीचे काम करेंगे पांच थाने

निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों और इंजीनियरों से जानकारी लेते धनबाद एसएसपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और जनसुविधा केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है. जल्द ही शहर में जी+6 अत्याधुनिक पुलिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा. जिसमें धनबाद थाना, महिला थाना, एससी-एसटी थाना, यातायात थाना और साइबर थाना एक ही परिसर से संचालित होंगे. इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर बुधवार को एसएसपी प्रभात कुमार ने धनबाद थाना परिसर का निरीक्षण कर अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के इंजीनियरों के साथ स्थल का जायजा लिया.

फिलहाल सदर थाना परिसर में महिला थाना और यातायात थाना संचालित हो रहे हैं. नई योजना के तहत करीब 17 करोड़ रुपये की लागत से ग्राउंड प्लस छह मंजिला आधुनिक भवन का निर्माण होगा. इस भवन में पांचों थानों को एकीकृत कर पुलिस सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुगम बनाया जाएगा. परियोजना को लगभग डेढ़ वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

जानकारी देते एसएसपी प्रभात कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एसएसपी ने निर्माण स्थल पहुंचकर ली जानकारी

निरीक्षण के दौरान एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि इस परियोजना की योजना पहले से तैयार थी और अब इसे धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. राज्य सरकार की ओर से पहुंची इंजीनियरों की टीम ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की और आगे की कार्ययोजना तैयार की.