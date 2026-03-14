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SSP बृजेश कुमार सिंह नपे, अंकिता शर्मा को मिली बदायूं की कमान, 5 और अफसर हुए इधर से उधर

अंकिता शर्मा को बदायूं का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया. बदायूं की जिम्मेदारी निभा रहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह का तबादला. ( ETV Bharat )

बदायूं की जिम्मेदारी निभा रहे हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. बृजेश कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक लॉजिस्टिक्स उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है.

जिन अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, उनमें दो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, तीन पुलिस अधीक्षक व दो अपर पुलिस अधीक्षक शामिल है. अंकित शर्मा को प्रमोशन के बाद पुलिस अधीक्षक कासगंज से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं बनाया गया है.

लखनऊ: अंकिता शर्मा को बदायूं का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. अभी तक अंकित वर्मा कासगंज में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी निभा रही थीं. बताते चलें पुलिस विभाग में 7 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए है.

वहीं, फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी निभा रहे अनूप कुमार सिंह के कार्य क्षेत्र में भी बदलाव किया गया है. अनूप कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक संबंध मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद की जिम्मेदारी दी गई है.

यूपी में 7 पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण हुए. (ETV Bharat)

भदोही जिले की जिम्मेदारी निभा रहे अभिमन्यु मलिक को फतेहपुर भेजा गया है, इन्हें फतेहपुर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. इससे पहले या भदोही में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी निभा रहे थे.

ओम प्रकाश सिंह को पुलिस अधीक्षक कासगंज बनाया गया है. इससे पहले यह पुलिस अधीक्षक लॉजिस्टिक्स उत्तर प्रदेश लखनऊ की जिम्मेदारी निभा रहे थे.

दो अपर पुलिस अधीक्षक के कार्यक्षेत्र में भी हुआ बदलाव

आईपीएस अधिकारियों के साथ -साथ पुलिस विभाग में दो अपर पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है.

पुलिस विभाग ने अपर पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर की जिम्मेदारी निभा रहा है. अभिनव त्यागी के कार्य क्षेत्र में बदलाव करते हुए उन्हें पुलिस अधीक्षक भदोही की जिम्मेदारी दी है.

वहीं अपर पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की जिम्मेदारी निभा रहे पाटिल निमिष दशरथ के कार्य क्षेत्र में बदलाव करते हुए इन्हें अपर पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के पद की जिम्मेदारी दी गई है.