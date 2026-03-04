ETV Bharat / state

धनबाद एसएसपी आवास में होली की धूम, कीचड़ और कूर्ता फाड़ होली में झूमे पुलिस अधिकारी

धनबाद के एसएसपी आवास पर होली ( Etv Bharat )

धनबादः कोयलांचल की धरती पर होली का रंग चरम पर है. आम हो या खास, हर कोई रंग और उमंग में सराबोर नजर आ रहा है. इसी कड़ी में धनबाद के एसएसपी आवास पर होली मिलन का खास आयोजन किया गया, जहां एसएसपी प्रभात कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के साथ जमकर होली खेली. एसएसपी आवास में पानी से भरा हुआ तालाबनुमा गड्ढा बनाया गया. मिट्टी से सने पानी में एसएसपी से लेकर तमाम पुलिस वालों ने होली खेली.

अबीर-गुलाल लगाकर दी बधाई

इस अवसर पर रंग-गुलाल के बीच भाईचारे और सौहार्द्र का संदेश दिया गया. मौके पर ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, सभी डीएसपी और जिले के विभिन्न थाना प्रभारी मौजूद रहे. ढोल-नगाड़ों की थाप पर अधिकारियों ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर होली की बधाई दी. माहौल पूरी तरह रंगमय और उत्साह से भरा रहा.

एसएसपी उनकी धर्मपत्नी और स्थानीय के बयान (Etv Bharat)

अधिकारी और जवान एक साथ थिरके

एसएसपी प्रभात कुमार इस दौरान अलग ही अंदाज में नजर आए. उन्होंने कीचड़ और कूर्ता फाड़ होली खेलते हुए जवानों के साथ जमकर मस्ती की. होली के रंग में रंगे अधिकारी और जवान एक साथ थिरकते दिखे.