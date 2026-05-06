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उधम सिंह नगर पुलिस में बंपर तबादले, 10 इंस्पेक्टर और 29 दारोगाओं को मिली नई जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

उधम सिंह नगर पुलिस में बंपर ट्रांसफर: उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ( Senior Superintendent of Police ) अजय गणपति द्वारा जारी आदेश में कुल 10 इंस्पेक्टर और 29 दारोगाओं के तबादले किए गए हैं. इंस्पेक्टर राजेश पाण्डेय को प्रभारी एएनटीएफ से हटाकर कोतवाली जसपुर का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है. राजेन्द्र सिंह डांगी को कोतवाली जसपुर से हटाकर डीसीआरबी का प्रभारी बनाया गया है. भूपेन्द्र बुजवाल को डीसीआरबी से गदरपुर कोतवाली की जिम्मेदारी दी गई है.

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बड़ा कदम उठाया है. एसएसपी ने बड़ी संख्या में पुलिस निरीक्षकों ( Police Inspector ) और उपनिरीक्षकों ( Sub Inspector of Police ) का तबादला किया है. जारी सूची के अनुसार अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

नानकमत्ता के कोतवाल बने संजय पाठक: इसी तरह संजय पाठक को गदरपुर से नानकमत्ता कोतवाली भेजा गया है. धीरेन्द्र कुमार को पीआरओ पद से हटाकर कुंडा कोतवाली का प्रभारी बनाया गया है. विक्रम सिंह राठौर को कुंडा से आईटीआई कोतवाली भेजा गया है. रवि सैनी को आईटीआई से किच्छा कोतवाली और प्रकाश दानू को किच्छा से रुद्रपुर कोतवाली भेजा गया है. मनोज रतूड़ी को रुद्रपुर से एएनटीएफ और मंजू पाण्डेय को नानकमत्ता से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में तैनाती दी गई है.

दारोगा की तबादला सूची (Photo courtesy: Udham Singh Nagar Police)

सिडकुल चौकी प्रभारी बने हेमंत कठैत: उपनिरीक्षकों यानी दारोगाओं के कार्यक्षेत्र में भी व्यापक फेरबदल किया गया है. मनोज देव, हेमंत कठैत और पंकज कुमार समेत कई अधिकारियों को नई चौकियों और थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं. देवेंद्र सिंह मेहता को बांसफोड़ान से हटाकर नई चौकी में नियुक्त किया गया है. मेधा शर्मा, राकेश राय और जगदीश तिवारी को विभिन्न चौकियों में प्रभारी बनाया गया है. कई उपनिरीक्षकों को पुलिस लाइन से फील्ड में तैनाती दी गई है, ताकि जमीनी स्तर पर पुलिसिंग मजबूत हो सके.

केलाखेड़ा से ट्रांजिट कैंप कोतवाली पहुंची दारोगा पूनम रावत: महिला उपनिरीक्षक मीना रावत को भी नई जिम्मेदारी दी गई है. सुनील सिंह बिष्ट, खुशवंत सिंह, बसंत लाल टम्टा समेत अन्य को कोतवाली व थानों में भेजा गया है. कुछ अधिकारियों को ट्रांजिट कैंप, काशीपुर, सितारगंज और केलाखेड़ा जैसे क्षेत्रों में तैनात किया गया है. दारोगा पूनम रावत को केलाखेड़ा से कोतवाली ट्रांजिट कैंप ट्रांसफर किया गया है.

एसएसपी ने स्पष्ट किया कि यह फेरबदल प्रशासनिक आवश्यकताओं और कार्यकुशलता को ध्यान में रखकर किया गया है. उन्होंने सभी अधिकारियों को नई तैनाती पर तुरंत कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं. इस व्यापक तबादले को जिले में कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

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