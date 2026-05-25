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बरेली में SSP का एक्शन; दो दरोगा सस्पेंड, एक लाइन हाजिर

बरेली में तीन दरोगाओं पर एक्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: अनुशासनहीनता और लापरवाही की शिकायत पर बरेली में तीन पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की गई है. सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन, हिरासत में मारपीट और महिला संबंधी शिकायत में लापरवाही सामने आने पर दो दरोगाओं को निलंबित किया गया है, जबकि एक दरोगा को लाइन हाजिर कर जांच शुरू की गई है. पहला मामला थाना फरीदपुर में तैनात उप निरीक्षक शुभम सोम से जुड़ा है. सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 के उल्लंघन का मामला सामने आने के बाद जांच में पता चला कि इंस्टाग्राम पर बनी आईडी उन्हीं की है. इस पर एसएसपी अनुराग आर्य ने तत्काल प्रभाव से उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया. साथ ही पूरे प्रकरण की प्रारंभिक जांच भी शुरू करा दी गई है. दूसरा मामला थाना प्रेमनगर में तैनात दरोगा शुभम चौधरी से संबंधित है. भमोरा क्षेत्र के कंकरी गांव निवासी राहुल शंखधार ने आरोप लगाया कि दरोगा ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखा, मारपीट की और 50 हजार रुपये लेने के बाद सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर छोड़ा. शिकायत मिलने के बाद एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए शुभम चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं. तीसरी कार्रवाई महिला संबंधी शिकायत में लापरवाही को लेकर की गई है. हाफिजगंज थाने में तैनात उप निरीक्षक चन्द्रपाल सिंह को एक महिला की शिकायत पर समय से कानूनी कार्रवाई न करने के आरोप में निलंबित किया गया है. पीड़िता ने शादी समारोह में मोबाइल तोड़ने, छेड़खानी और पीछा करने की शिकायत दी थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई. शिकायत उच्चाधिकारियों तक पहुंचने के बाद जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आई, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई की गई. एसएसपी अनुराग आर्य ने स्पष्ट किया है कि पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता, लापरवाही और संवेदनशील मामलों में ढिलाई किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है.