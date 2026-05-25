बरेली में SSP का एक्शन; दो दरोगा सस्पेंड, एक लाइन हाजिर
अनुशासनहीनता और लापरवाही की शिकायत पर की गई कार्रवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 2:26 PM IST
बरेली: अनुशासनहीनता और लापरवाही की शिकायत पर बरेली में तीन पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की गई है. सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन, हिरासत में मारपीट और महिला संबंधी शिकायत में लापरवाही सामने आने पर दो दरोगाओं को निलंबित किया गया है, जबकि एक दरोगा को लाइन हाजिर कर जांच शुरू की गई है.
पहला मामला थाना फरीदपुर में तैनात उप निरीक्षक शुभम सोम से जुड़ा है. सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 के उल्लंघन का मामला सामने आने के बाद जांच में पता चला कि इंस्टाग्राम पर बनी आईडी उन्हीं की है. इस पर एसएसपी अनुराग आर्य ने तत्काल प्रभाव से उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया. साथ ही पूरे प्रकरण की प्रारंभिक जांच भी शुरू करा दी गई है.
दूसरा मामला थाना प्रेमनगर में तैनात दरोगा शुभम चौधरी से संबंधित है. भमोरा क्षेत्र के कंकरी गांव निवासी राहुल शंखधार ने आरोप लगाया कि दरोगा ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखा, मारपीट की और 50 हजार रुपये लेने के बाद सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर छोड़ा. शिकायत मिलने के बाद एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए शुभम चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं.
तीसरी कार्रवाई महिला संबंधी शिकायत में लापरवाही को लेकर की गई है. हाफिजगंज थाने में तैनात उप निरीक्षक चन्द्रपाल सिंह को एक महिला की शिकायत पर समय से कानूनी कार्रवाई न करने के आरोप में निलंबित किया गया है. पीड़िता ने शादी समारोह में मोबाइल तोड़ने, छेड़खानी और पीछा करने की शिकायत दी थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई. शिकायत उच्चाधिकारियों तक पहुंचने के बाद जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आई, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई की गई.
एसएसपी अनुराग आर्य ने स्पष्ट किया है कि पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता, लापरवाही और संवेदनशील मामलों में ढिलाई किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है.
सोशल मीडिया पॉलिसी-2023: बता दें कि इसी माह एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने डीजीपी के अनुमोदन से सभी पुलिस कप्तानों को कड़े निर्देश जारी किए हैं. रील बनाने और सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर अब हर महीने चाबुक चलेगा. इस निर्देश के तहत आपत्तिजनक पोस्ट या रील डालने वाले कार्मिकों को तत्काल चिन्हित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी.
एडीजी के पत्र में क्या लिखा: एडीजी कानून-व्यवस्था द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सेवारत और प्रशिक्षु पुलिस कार्मिकों के लिए 8 फरवरी 2023 को सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 लागू की गई थी. डीजी परिपत्र संख्या-05/2023 के तहत लागू इस नीति के बावजूद कई पुलिसकर्मी लगातार रील और आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. इससे न केवल उनके दैनिक शासकीय कार्यों में बाधा आ रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस जैसी अनुशासित फोर्स की गरिमा और छवि भी धूमिल हो रही है. इसी को देखते हुए सभी जोन, परिक्षेत्र और जनपदों के प्रभारियों को अपने अधीन काम करने वाले ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित करने का टास्क दिया गया है.
कप्तानों को हर महीने भेजनी होगी प्रगति रिपोर्ट: पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. अब जिला स्तर के जिम्मेदार अधिकारियों को केवल प्राथमिक कार्रवाई ही नहीं करनी होगी, बल्कि हर महीने एक तय प्रोफार्मा के तहत पूरी रिपोर्ट भेजनी होगी. दोषी कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की यह प्रगति रिपोर्ट सीधे पुलिस मुख्यालय भेजी जाएगी ताकि पूरी प्रक्रिया की निगरानी हो सके. इसके साथ ही सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाली संबंधित पोस्ट और उसके डिजिटल URL को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया गया है.
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