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SSC GD परीक्षा रद्द होते ही सेंटर पर बवाल, अभ्यर्थियों ने किया हंगामा

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में SSC GD परीक्षा की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट अचानक रद्द किए जाने के बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा. शहर के बीबी कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पर बड़ी संख्या में पहुंचे परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी.

परीक्षा रद्द होने पर छात्रों में गुस्सा : जानकारी के अनुसार, सोमवार को आयोजित SSC GD परीक्षा के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से छात्र-छात्राएं मुजफ्फरपुर पहुंचे थे. अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबी दूरी तय कर परीक्षा केंद्र पहुंचे, लेकिन केंद्र पर पहुंचने के बाद उन्हें बताया गया कि सेकेंड और थर्ड शिफ्ट की परीक्षा रद्द कर दी गई है. अचानक मिली इस सूचना से परीक्षार्थियों में आक्रोश फैल गया और केंद्र परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया.

अभ्यर्थियों में दिखा काफी आक्रोश (ETV Bharat)

'पहले ही देनी जानी चाहिए थी जानकारी' : परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा रद्द होने की सूचना पहले से नहीं दी गई थी. कई छात्रों का कहना था कि अगर परीक्षा स्थगित करनी थी तो इसकी जानकारी पहले ही दे दी जानी चाहिए थी, ताकि उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता.

''अब तक SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा रद्द होने को लेकर कोई स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिससे भ्रम की स्थिति बनी रही. बिना आधिकारिक नोटिस के परीक्षा रद्द करने का फैसला कैसे लिया गया और इसकी सूचना समय रहते क्यों नहीं दी गई.''- परीक्षा देने आए छात्र