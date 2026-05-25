SSC GD परीक्षा रद्द होते ही सेंटर पर बवाल, अभ्यर्थियों ने किया हंगामा
परीक्षा रद्द होने की सूचना वेबसाइट पर नहीं मिलने से अभ्यर्थियों में गुस्सा बढ़ गया. आगे पढ़ें पूरी खबर
Published : May 25, 2026 at 7:30 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में SSC GD परीक्षा की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट अचानक रद्द किए जाने के बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा. शहर के बीबी कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पर बड़ी संख्या में पहुंचे परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी.
परीक्षा रद्द होने पर छात्रों में गुस्सा : जानकारी के अनुसार, सोमवार को आयोजित SSC GD परीक्षा के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से छात्र-छात्राएं मुजफ्फरपुर पहुंचे थे. अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबी दूरी तय कर परीक्षा केंद्र पहुंचे, लेकिन केंद्र पर पहुंचने के बाद उन्हें बताया गया कि सेकेंड और थर्ड शिफ्ट की परीक्षा रद्द कर दी गई है. अचानक मिली इस सूचना से परीक्षार्थियों में आक्रोश फैल गया और केंद्र परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया.
'पहले ही देनी जानी चाहिए थी जानकारी' : परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा रद्द होने की सूचना पहले से नहीं दी गई थी. कई छात्रों का कहना था कि अगर परीक्षा स्थगित करनी थी तो इसकी जानकारी पहले ही दे दी जानी चाहिए थी, ताकि उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता.
''अब तक SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा रद्द होने को लेकर कोई स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिससे भ्रम की स्थिति बनी रही. बिना आधिकारिक नोटिस के परीक्षा रद्द करने का फैसला कैसे लिया गया और इसकी सूचना समय रहते क्यों नहीं दी गई.''- परीक्षा देने आए छात्र
लिखित जानकारी पर अड़े रहे छात्र : बीबी कॉलेज परीक्षा केंद्र परिसर में मौजूद कई अभ्यर्थियों ने कहा कि कुछ छात्रों की परीक्षा संपन्न हो गई, जबकि दूसरी और तीसरी पाली के परीक्षार्थियों को अचानक वापस भेजा जा रहा है. इससे छात्रों के बीच असमंजस और नाराजगी दोनों बढ़ गई. हालांकि, परीक्षा केंद्र प्रशासन की ओर से माइकिंग कर सेकेंड और थर्ड शिफ्ट की परीक्षा रद्द होने की घोषणा की गई. केंद्र की ओर से यह भी बताया गया कि प्रभावित परीक्षार्थियों की परीक्षा बाद में दूसरी तिथि पर आयोजित की जाएगी. इसके बावजूद अभ्यर्थी स्पष्ट और लिखित जानकारी की मांग करते रहे.
पुलिस ने संभाला मोर्चा : मामले की गंभीरता को देखते हुए परीक्षा केंद्र के बाहर और परिसर में पुलिस बल को तैनात किया गया, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो. पुलिस कर्मियों ने अभ्यर्थियों को समझाने और स्थिति सामान्य करने की कोशिश की. फिलहाल केंद्र परिसर में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन परीक्षार्थियों के बीच असमंजस और नाराजगी अब भी बनी हुई है. अभ्यर्थियों ने SSC से जल्द आधिकारिक नोटिस जारी कर नई परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग की है.
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