SSC की CHSL परीक्षा कल से, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर 6.80 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल; तीन पालियों में एग्जाम

कर्मचारी चयन आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश में 38 और बिहार में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

SSC की CHSL परीक्षा कल से.
SSC की CHSL परीक्षा कल से. (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 8:44 AM IST

2 Min Read
लखनऊ : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) मध्य क्षेत्र की वर्ष 2025 की संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (CHSL) परीक्षा मंगलवार, 12 नवंबर से शुरू होगी. यह परीक्षा 30 नवंबर तक विभिन्न तिथियों में तीन पालियों में आयोजित की जाएगी. प्रयागराज से जुड़े उत्तर प्रदेश और बिहार के कुल 59 केंद्रों पर 6,80,490 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे.

आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश में 38 और बिहार में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि बिहार में भागलपुर, गया और पटना को केंद्र बनाया गया है. पटना में सर्वाधिक 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1,81,261 अभ्यर्थी शामिल होंगे. लखनऊ के छह केंद्रों पर 59,988, वाराणसी के सात केंद्रों पर 56,518, गोरखपुर के पांच केंद्रों पर 46,703, मेरठ के तीन केंद्रों पर 44,842, मुजफ्फरपुर के तीन केंद्रों पर 44,271, कानपुर के दो केंद्रों पर 46,837 और प्रयागराज के चार केंद्रों पर 40,369 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं.

इसके अलावा आगरा के तीन केंद्रों पर 35,324, भागलपुर के तीन केंद्रों पर 37,372, बरेली के तीन केंद्रों पर 28,347, गया के तीन केंद्रों पर 34,188 और झांसी के दो केंद्रों पर 24,470 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा की पहली पाली सुबह 10 से 11 बजे, दूसरी पाली दोपहर 1.30 से 2.30 बजे और तीसरी पाली शाम 5 से 6 बजे तक होगी.

इसी बीच कर्मचारी चयन आयोग ने अन्य प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की तिथियां भी घोषित की हैं. जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल) परीक्षा-2025 तीन से छह दिसंबर तक होगी, जबकि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा नौ से 12 दिसंबर के बीच कराई जाएगी. परीक्षा से संबंधित शहर, केंद्र, एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक और अन्य दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे.

