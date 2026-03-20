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भारत-नेपाल के बीच बहने वाली काली नदी पर राफ्टिंग, एसएसबी जवानों ने फतह किया 150 किमी लंबा जल मार्ग

पिथौरागढ़ में राफ्टिंग ( फोटो सोर्स- SSB )