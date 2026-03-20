भारत-नेपाल के बीच बहने वाली काली नदी पर राफ्टिंग, एसएसबी जवानों ने फतह किया 150 किमी लंबा जल मार्ग
जौलजीवी से टनकपुर तक 150 किलोमीटर लंबी साहसिक रिवर राफ्टिंग अभियान को एसएसबी ने किया पूरा, काली नदी में राफ्टिंग अभियान का हुआ समापन
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 20, 2026 at 8:45 PM IST
खटीमा: भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा का जिम्मा संभाले एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल (SSB) बॉर्डर की सुरक्षा के साथ ही अपने सहायक अभियानों के लिए जानी जाती है. इसी कड़ी में एसएसबी के 36 सदस्यीय दल ने एक साहस, रोमांच. अनुशासन एवं कड़े प्रशिक्षण के बल पर काली नदी के 150 किलोमीटर लंबे जल मार्ग को अपने राफ्टिंग अभियान के माध्यम से फतेह किया है.
बता दें कि काली नदी भारत और नेपाल सीमाओं का सीमांकन करती है. इसी कड़ी में एसएसबी के अगल-अलग वाहिनियों से वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग अभियान 2026 तरणी के लिए 36 जाबांज एसएसबी जवानों ने 16 मार्च को पिथौरागढ़ से अभियान शुरू किया था. इस रिवर राफ्टिंग अभियान का समापन टनकपुर के बूम घाट पर हुआ. एसएसबी आईजी अमित कुमार ने राफ्टिंग दल में शामिल सभी अधिकारियों एवं जवानों को उनके सफल अभियान के लिए बधाई दी.
एसएसबी के इस साहसिक राफ्टिंग अभियान के समापन अवसर पर एसएसबी के महानिरीक्षक अमित कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. टनकपुर-पूर्णागिरी मार्ग के बूम घाट पर आयोजित समापन कार्यक्रम में आईजी अमित कुमार समेत एसएसबी अधिकारियों ने जौलजीबी से बूम तक काली नदी में सहायक राफ्टिंग अभियान को पूरा कर पहुंचे 36 सदस्यीय दल का माल्यार्पण कर स्वागत किया.
एसएसबी दल के नेतृत्व अल्मोड़ा रीजन के एसएसबी डीआईजी सुधांशु नौटियाल ने किया. राफ्टिंग अभियान में प्रतिभाग करने वाले सभी एसएसबी जवानों को एसएसबी महानिरीक्षक अमित कुमार ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. साथ ही उनके सफल अभियान पर उन्हें शुभकामनाएं दी. समापन अवसर पर एनएचपीसी बनबसा के महाप्रबंधक ऋषि रंजन आर्य, नेपाल एपीएफ फोर्स के अधिकारी, आर्मी अफसर समेत अन्य विभागीय अधिकारियों ने शिरकत की.
वहीं, कार्यक्रम समापन अवसर पर एसएसबी के जवानों समेत स्कूली बच्चों ने उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, मणिपुर समेत विभिन्न राज्यों की संस्कृति को परिलक्षित करती सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से शमां बांध दिया. वहीं, मीडिया से रूबरू हुए सशस्त्र सीमा बल के महानिरीक्षक अमित कुमार ने कहा कि एसएसबी जवानों ने काली नदी में अपने साहसिक राफ्टिंग अभियान को पूरा किया है.
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य साहसिक खेल को प्रोत्साहित करने के साथ जवानों में नेतृत्व क्षमता उत्साह को बढ़ाने के साथ आपदा अवसर के लिए तैयार करना प्रमुख है. उन्होंने इस साहसिक अभियान में पुरुष वर्ग के साथ महिला जवानों के प्रतिभाग कर इस सफल अभियान को पूरा करने पर उन्हें बधाई दी. साथ ही समय-समय पर एसएसबी की ओर से इस तरह के आयोजन किए जाने की बात कही.
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