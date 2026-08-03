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बिहार में शराब तस्करी का भंडाफोड़, SSB जवान समेत दो गिरफ्तार

अररिया में 225 लीटर विदेशी शराब के साथ एक एसएसबी जवान और एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है, पुलिस नेटवर्क की जांच कर रही है

araria 225 liter liquor seized
अररिया में 225 लीटर विदेशी शराब जब्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 3, 2026 at 2:33 PM IST

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अररिया: बिहार के अररिया में सिमराहा थाना पुलिस और एंटी लिकर टास्क फोर्स (ALTF) ने अवैध शराब के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की. इस दौरान टीम ने एक कार से 225.075 लीटर विदेशी शराब जब्त की. इस दौरान टीम ने एसएसबी के एक जवान समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

शराब की बड़ी खेप जप्त: सिमराहा पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना मिली थी कि सफेद रंग की मारुति सुजुकी डिजायर कार संख्या BR06BU-9873 से विदेशी शराब की बड़ी खेप एनएच-27 के रास्ते ले जाई जा रही है. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष प्रेम कुमार भारती के नेतृत्व में सिमराहा पुलिस और एएलटीएफ टीम ने पोठिया मोड़ के समीप सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया.

21 कार्टन में रखी शराब पकड़ाई: बताया जा रहा है कि जांच के दौरान संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक वाहन लेकर भागने लगा. जिसके बाद पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए पोठिया कट के पास घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया. तलाशी लेने पर कार में 21 कार्टन में छिपाकर रखी गई विभिन्न ब्रांडों की कुल 225.075 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई.

एसएसबी में जवान गिरफ्तार: मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फारबिसगंज के आलम टोला निवासी तनवीर आलम (32) और बंगाली टोला निवासी रोहित कुमार (34) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार तनवीर आलम वर्तमान में किशनगंज स्थित 12वीं बटालियन एसएसबी में जवान के पद पर कार्यरत है. पुलिस ने आगे बताया कि कार रोहित कुमार चला रहा था.

तस्करी में इस्तेमाल कार जप्त: कार्रवाई के दौरान पुलिस ने शराब के अलावा तस्करी में इस्तेमाल की गई मारुति सुजुकी डिजायर कार, तीन मोबाइल फोन और दो डायरी भी जब्त की है. मामले में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

थानाध्यक्ष का बयान: सिमराहा थानाध्यक्ष प्रेम कुमार भारती ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि शराब की खेप कहां से लाई गई थी, इसे कहां पहुंचाया जाना था और इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. थानाध्यक्ष ने बताया कि यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

"यह पता लगाया जा रहा है कि शराब की खेप कहां से लाई गई थी, इसे कहां पहुंचाया जाना था और इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी." - प्रेम कुमार भारती, सिमराहा थानाध्यक्ष

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