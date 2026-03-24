कुल्लू में दर्दनाक हादसा, ट्रेनिंग के दौरान पेड़ गिरने से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की मौत
घायल कांस्टेबल को तुरंत इलाज के लिए ढालपुर अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 4:44 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के शमशी स्थित एसएसबी प्रशिक्षण संस्थान में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. प्रशिक्षण के दौरान एक कांस्टेबल के ऊपर अचानक पेड़ गिरने से उसकी मौत हो गई. इस घटना से संस्थान में हड़कंप मच गया, जबकि साथी जवानों और अधिकारियों में शोक का माहौल है.
प्रशिक्षण के दौरान हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल राम सैनी (25) प्रशिक्षण के लिए शमशी स्थित एसएसबी केंद्र आया हुआ था. बीती शाम अचानक एक पेड़ उसके ऊपर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद अन्य जवान तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचे.
अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम
घायल कांस्टेबल को तुरंत इलाज के लिए ढालपुर अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद प्रशिक्षण संस्थान में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
राजस्थान का रहने वाला था जवान
एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया कि, "मृतक कांस्टेबल की पहचान राम सैनी के रूप में हुई है, जो राजस्थान के जयपुर का निवासी था. वह राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था और प्रशिक्षण के लिए हिमाचल आया हुआ था. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है."
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