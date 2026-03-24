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कुल्लू में दर्दनाक हादसा, ट्रेनिंग के दौरान पेड़ गिरने से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की मौत

कुल्लू में पेड़ गिरने से कांस्टेबल की मौत ( @IANS )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के शमशी स्थित एसएसबी प्रशिक्षण संस्थान में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. प्रशिक्षण के दौरान एक कांस्टेबल के ऊपर अचानक पेड़ गिरने से उसकी मौत हो गई. इस घटना से संस्थान में हड़कंप मच गया, जबकि साथी जवानों और अधिकारियों में शोक का माहौल है. प्रशिक्षण के दौरान हुआ हादसा जानकारी के अनुसार, राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल राम सैनी (25) प्रशिक्षण के लिए शमशी स्थित एसएसबी केंद्र आया हुआ था. बीती शाम अचानक एक पेड़ उसके ऊपर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद अन्य जवान तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचे. अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम