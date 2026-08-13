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नक्सली खत्म अब स्वरोजगार की बारी, एसएसबी ग्रामीणों को उन्नत कृषि और स्वरोजगार के लिए कर रहा प्रोत्साहित

लातेहार में धीरे-धीरे नक्सली मौजूदगी खत्म हो रही है, एसे में एसएसबी ने ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने की एक योजना शुरू की है.

MODERN AGRICULTURE IN LATEHAR
एसएसबी की ग्रामीणों को कृषि और स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2026 at 6:58 PM IST

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लातेहारः कुछ साल पहले तक, लातेहार जिले के ज्यादातर गांवों को नक्सल-प्रभावित माना जाता था, जिससे खेती से लेकर रोजगार तक सब कुछ प्रभावित होता था. हालांकि, नक्सलियों की मौजूदगी खत्म होने के बाद, सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों से जोड़ने और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करने की योजना शुरू की है.

रोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया आरंभ की गई

दरअसल लातेहार जिला कुछ वर्ष पहले तक नक्सलियों की राजधानी के रूप में चर्चित था. जिले के बूढ़ा पहाड़, बुलबुल पहाड़ आदि की बात ही छोड़िए यहां जिला मुख्यालय के आसपास स्थित गांव भी नक्सलियों के वर्चस्व से प्रभावित था. नक्सली गतिविधियों के कारण यहां रोजगार से लेकर कृषि कार्य तक प्रभावित थे. परंतु अब जब लातेहार जिला लगभग नक्सल मुक्त होने की कगार पर पहुंच चुका है तो यहां के लोगों को उन्नत कृषि के साथ-साथ रोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया भी आरंभ की गई है. इसी कड़ी में सशस्त्र सीमा बल 32 वीं बटालियन के कमांडेंट राजेश सिंह के नेतृत्व में किसानों को आवश्यक कृषि उपकरण देकर उन्नत खेती से जोड़ने और युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलवा कर स्वरोजगार से जोड़ने की योजना धरातल पर उतारी जा रही है. इसके लिए कई प्रकार की योजनाएं भी तैयार की गई हैं.

जानकारी देते कमांडेंट राजेश सिंह (Etv Bharat)

अब खेत में लहराएगी हरियाली

इधर इस संबंध में सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट राजेश सिंह ने बताया कि लातेहार जिले में कभी नक्सलियों का प्रभाव रहने के कारण यहां के ग्रामीणों का जीवन काफी कठिन दौर से गुजर रहा था. परंतु अब नक्सलियों का लगभग खात्मा हो गया है तो यहां के लोगों को कृषि और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न विभागों के साथ-साथ सशस्त्र सीमा बल भी अपनी भूमिका निभा रहा है. उन्होंने कहा कि कभी इस इलाके में हिंसक गतिविधियां होती थीं, परंतु अब यहां के किसान अपने खेतों में हरियाली बिखेरेंगे. उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि 50 किसानों को कृषि उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं. इसके अलावा यहां के किसानों को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य प्रकार की योजनाएं भी तैयार हैं.

300 से अधिक युवाओं को दिया जा चुका है प्रशिक्षण

यहां बताते चलें कि सशस्त्र सीमा बल 32 वीं बटालियन द्वारा लातेहार जिले में अब तक 300 से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है. जिनमें ड्राइविंग, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर, सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटीशियन आदि शामिल है. यहां से प्रशिक्षण मिलने के बाद कई युवा स्वरोजगार से भी जुड़ गए हैं.

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