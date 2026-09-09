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ETV भारत की खबर का असर: तीन बच्चों की मौत मामले पर SSB का एक्शन, भोकाखाड़ में लगा मेडिकल कैंप

लातेहार में तीन बच्चों की मौत मामले में SSB ने भोकाखाड़ गांव में मेडिकल कैंप लगाया और लोगों की जांच की.

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भोकाखाड़ गांव में लगाया गया मेडिकल कैंप (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2026 at 5:15 PM IST

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Updated : September 9, 2026 at 5:24 PM IST

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लातेहार: जिले में तीन बच्चों की मौत मामले में ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. सदर प्रखंड के भोकाखाड़ गांव में अज्ञात बीमारी से तीन मासूमों की मौत की खबर ईटीवी भारत में प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद सशस्त्र सीमा बल 32वीं बटालियन ने तत्काल पहल की. कमांडेंट राजेश सिंह के निर्देश पर मेडिकल टीम करीब तीन किलोमीटर का दुर्गम पहाड़ी रास्ता पार कर गांव पहुंची और ग्रामीणों की जांच के लिए मेडिकल कैंप लगाया.

अज्ञात बीमारी से तीन मासूमों की मौत

दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड के भोकाखाड़ गांव में पिछले एक माह के अंदर तीन मासूम बच्चों की मौत अज्ञात बीमारी से हो गई थी. ईटीवी भारत में खबर प्रकाशित होने के बाद सशस्त्र सीमा बल 32वीं बटालियन के कमांडेंट राजेश सिंह ने इस पर मानवता दिखाते हुए मामले में तत्काल संज्ञान लिया और सशस्त्र सीमा बल की मेडिकल टीम को गांव में कैंप लगाने का निर्देश दिया.

SSB ने भोकाखाड़ गांव में मेडिकल कैंप लगाया. (ETV BHARAT)

कमांडेंट के निर्देश के बाद बुधवार को भारी बारिश के बावजूद सशस्त्र सीमा बल की मेडिकल टीम पहाड़ी की दुर्गम रास्तों को पैदल तय करते हुए गांव तक पहुंची और मेडिकल कैंप लगाया. इस दौरान ग्रामीणों की जांच की गई और उन्हें आवश्यकता अनुसार दवा भी दी गई.

SSB medical camp in bhokakhad village three children deaths Latehar
जंगल के रास्ते गांव जाते SSB जवान (ETV BHARAT)

सुरक्षा के साथ-साथ सेवा भी है हमारा कर्तव्य- कमांडेंट

गांव में मेडिकल टीम भेजने के संबंध में सशस्त्र सीमा बल 32वीं बटालियन के कमांडेंट राजेश सिंह ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर उनके सुख-दुख में साथ खड़ा होना और उनकी मदद करना भी हमारा लक्ष्य है. उन्होंने ईटीवी भारत की भी तारीफ की और कहा कि दुर्गम क्षेत्र में बसे ग्रामीणों की समस्या को समाज तक अपनी खबरों के माध्यम से लाना काफी अच्छी बात है. उन्होंने कहा कि जहां भी उनकी जरूरत हो वह मदद के लिए जरूर खड़े रहेंगे.

SSB medical camp in bhokakhad village three children deaths Latehar
जंगल के रास्ते गांव जाते SSB जवान (ETV BHARAT)

गांव में पहली बार लगा मेडिकल कैंप

इस गांव में आज तक कभी भी किसी प्रकार का कोई मेडिकल कैंप नहीं लगा था. बुधवार को भी जोरदार बारिश हो रही थी. ऐसे में मेडिकल टीम का गांव तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था. इसके बावजूद सशस्त्र सीमा बल की टीम ने तमाम परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए लगभग 3 किलोमीटर तक पहाड़ी की दुर्गम पगडंडियों पर चलते हुए गांव तक पहुंचकर कैंप लगाया और ग्रामीणों का इलाज किया. गांव में पहली बार मेडिकल कैंप लगने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल भी देखने को मिला.

SSB medical camp in bhokakhad village three children deaths Latehar
भोकाखाड़ गांव जाते SSB जवान (ETV BHARAT)

स्वास्थ्य विभाग की आठ सदस्यीय मेडिकल टीम पहुंची भोकाखाड़ गांव

ईटीवी भारत की खबर पर संज्ञान लेकर प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विवेक विद्यार्थी ने आठ सदस्यीय मेडिकल टीम को भोकाखाड़ गांव रवाना किया. डॉ विवेक विद्यार्थी ने बताया कि मेडिकल टीम में चिकित्सा पदाधिकारी के अलावा सीएचओ, फार्मासिस्ट, मल्टीपरपज वर्कर की टीम शामिल है. उन्होंने बताया कि टीम ने बुधवार को गांव पहुंचकर ग्रामीणों की जांच और उनका इलाज किया. उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के ब्लड सैंपल को भी लिया गया है.

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Last Updated : September 9, 2026 at 5:24 PM IST

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