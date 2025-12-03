ETV Bharat / state

SSB के लांस नायक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सेवा बहाली का आदेश जारी

नैनीताल हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से लांस नायक की सेवा को बहाल करने का आदेश दिया है.

नैनीताल हाईकोर्ट
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 3, 2025

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सशस्त्र सीमा बल के एक लांस नायक/ड्राइवर, पुरुषोत्तम दत्त की बर्खास्तगी को अवैध और असंवैधानिक मानते हुए, उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है. न्यायालय ने अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित 06 मई 2011 के बर्खास्तगी आदेश और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित 09 अगस्त 2017 के आदेश को रद्द कर दिया है. जिसमें उन पर ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में वाहन चलाने का आरोप था. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई. इस मामले में महानिदेशक एस एस बी व अन्य पक्षकार थे.

हाईकोर्ट ने पाया कि ड्राइवर पुरुषोत्तम दत्त पर लगाए गए 'नशे में गाड़ी चलाने' के गंभीर आरोप को साबित करने के लिए कोई चिकित्सीय, फोरेंसिक या वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं था, न ही कोई ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट या ब्रेथ-एनालाइजर टेस्ट किया गया था. न्यायालय ने कहा मौखिक दावे, बिना किसी वस्तुनिष्ठ सामग्री के, बर्खास्तगी जैसे सबसे गंभीर परिणाम को कानूनी रूप से सही नहीं ठहरा सकते हैं, और संदेह को प्रमाण का स्थान नहीं दिया जा सकता.

मामला 02 नवम्बर2007 को हुई एक दुर्घटना से संबंधित है, जिसमें एक आधिकारिक वाहन खाई में गिर गया था. जिसके परिणामस्वरूप एक जवान की मौत हो गई थी. कई अन्य घायल हो गए थे. ड्राइवर का दावा था कि दुर्घटना सड़क की साइड रिटेनिंग वॉल टूटने और एक जंगली जानवर (बाघ) को बचाने के प्रयास के कारण हुई थी. सिविल पुलिस ने अपनी जांच में एक अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी. जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि दुर्घटना रिटेनिंग वॉल टूटने के कारण हुई थी. ड्राइवर पर कोई लापरवाही नहीं थोपी जा सकती थी.

न्यायालय ने इस तथ्य पर ज़ोर दिया कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने सिविल पुलिस की अंतिम रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट द्वारा उसे स्वीकार करने के निष्कर्षों को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया. इसके अलावा, दुर्घटना में घायल हुए सह-यात्री गवाहों (कांस्टेबल डोरजी खाडू, कांस्टेबल सुमन देव और हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह) ने लगातार यह बयान दिया था कि दुर्घटना रिटेनिंग वॉल के ढहने के कारण हुई थी. ड्राइवर न तो लापरवाह था और न ही शराब के नशे में था. इन गवाहों के बयानों को भी पूछताछ अधिकारी ने नजरअंदाज कर दिया था.

