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भिवानी में एसएसबी जवान सोनू कुमार का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, गांव में शोक की लहर

नांगल निवाली एसएसबी जवान सोनू कुमार की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ.

SSB jawan Sonu Kumar cremated with state honors in Bhiwani
एसएसबी जवान सोनू कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 30, 2026 at 4:00 PM IST

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भिवानीः जिले के गांव नांगल निवासी और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 43वीं बटालियन में तैनात जवान सोनू कुमार का ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से असामयिक निधन हो गया. जवान की पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक भिवानी जिला के गांव नांगल पहुंची, तो पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. इसके बाद रविवार को गांव के शमशान घाट में सैन्य व प्रशासनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां सैकड़ों ग्रामीणों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी.

दिल का दौरा पड़ने से ड्यूटी के दौरान निधन: मौके पर एसएसबी के सब इंस्पेक्टर हमीर सिंह ने बताया कि "सोनू कुमार बटालियन में कांस्टेबल पद पर निष्ठा और लगन से अपनी सेवाएं दे रहे थे. ड्यूटी के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया. एसएसबी परिवार इस दुख की घड़ी में पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है. विभाग के नियमानुसार मिलने वाली पेंशन और अन्य सभी अनुग्रह सुविधाएं परिवार को जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जायेगी."

एसएसबी जवान सोनू कुमार की अंतिम यात्रा (ETV Bharat)

क्या बोले तहसीलदारः प्रशासन की ओर से पहुंचे भिवानी के तहसीलदार जयवीर सिंह ने बताया कि "प्रशासन द्वारा जवान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है. राज्य सरकार के नियमानुसार जो भी सुविधाएं और सहायता राशि बनती है, वह औपचारिकताएं पूरी कर परिवार को जल्द से जल्द प्रदान की जाएगी."

Last rites of SSB jawan Sonu
एसएसबी जवान सोनू कुमार (ETV Bharat)

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ः सोनू के मामा प्रीतम सिंह ने बताया कि "सोनू वर्ष 2012 में एसएसबी में भर्ती हुए थे और लगभग 14 वर्षों से देश सेवा में समर्पित थे. वह परिवार में अकेले कमाने वाले थे. उनके परिवार में बुजुर्ग माता-पिता के अलावा तीन भाई और एक पांच साल का बेटा है. सोनू के अचानक चले जाने से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उन्होंने सरकार और प्रशासन से पीड़ित परिवार को हर संभव आर्थिक सहायता देने की गुहार लगाई है."

Last rites of SSB jawan Sonu
एसएसबी जवान सोनू कुमार का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

परिवार को हरसंभव आर्थिक मदद का भरोसाः अंतिम संस्कार में पहुंचे भिवानी विधायक के बेटे अमन सर्राफ ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सोनू कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि "देश सेवा करते हुए सोनू कुमार ने प्राण त्यागे हैं. वह स्वयं इस संबंध में मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और सरकार के नियमों के तहत परिवार को हरसंभव आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे. इस मौके पर गांव के आसपास के क्षेत्र कि ग्रामीणों ने भी जवान के अंतिम विदाई में हिस्सा लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की."

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एसएसबी जवान सोनू का अंतिम संस्कार
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एसएसबी जवान सोनू कुमार की मौत
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