इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 11:33 AM IST
बहराइच: इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मौत को खबर सुनते ही साथी जवानों के शोक की लहर फैल गई. वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
जनपद के नानपारा कोतवाली क्षेत्र के अगैय्या स्थित एसएसबी 59वीं बटालियन कैंप की है, जहां तैनात आरक्षी दानेश्वर डी. पाटिल की अचानक मौत से कैंप परिसर और प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया है. साथी जवानों ने बताया कि आरक्षी दानेश्वर डी. पाटिल अपने रूम पर गया हुआ था. इसी दौरान उसको उल्टी आने लगी. अचानक से तबियत बिगड़ता देख साथी जवानों ने कैंप स्थित अस्पताल ले गए.
जहां से हालत में सुधार न होता देख नानपारा सीएचसी लाया गया. जहां पर डॉक्टरों ने परीक्षण के दौरान जवान को मृत घोषित कर दिया. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा के ईएमओ डॉ. आर.पी. गौंड़ ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जब एसएसबी जवान दानेश्वर डी. पाटिल को अस्पताल परिसर में लाया गया था, उस समय उनकी मौत हो चुकी थी.
कोतवाली के प्रभारी गुरुसेन सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. वही मृतक जवान के परिजनों को सूचना दे दी गई है. वही परिजनों ने बताया कि मृतक ज्ञानेश्वर डी. पाटिल के परिवार में पत्नी रेखा भाई गुलाब, 12 वर्षीय पुत्र रुद्र और 12 वर्षीय पुत्री आराध्या हैं. वह महाराष्ट्र जिला जलगांव के ग्राम पाटोंदे, डाकघर पाटोंदे, तहसील चालीसगांव के रहने वाले थे.
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