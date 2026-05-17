गंगोलीहाट सड़क दुर्घटना में एसएसबी जवान की मौत, परिवार में पसरा मातम
हिमांशु कुमार की दुर्घटना में मौत से परिजन गहरे सदमे में हैं. माता-पिता सहित अन्य परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 17, 2026 at 5:01 PM IST
पिथौरागढ़: सीमांत जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से गंगोलीहाट जा रही एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बाइक दुर्घटना में बाइक सवार एसएसबी जवान गंभीर रूप से घायल हो गया. उपचार के लिए हायर सेंटर ले जाते समय जवान ने दम तोड़ दिया.
कोतवाल गंगोलीहाट कैलाश जोशी ने बताया शनिवार देर रात्रि को गंगोलीहाट के चौड़ाधुरौली के स्यूंतोला तोक निवासी हिमांशु कुमार 27 पुत्र पुष्कर राम सशस्त्र सीमा बल की 11वीं बटालियन में तैनात थे. वर्तमान में वह धारचूला में तैनात थे. छुट्टी पर घर आए थे. शनिवार को वह किसी काम से पिथौरागढ़ आए थे. देर शाम बाइक से अपने गांव को जा रहे थे. दूनी के समीप उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पैरापिट से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. पैरापिट के साथ टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सड़क पर ही पलट गई. हिमांशु कुमार लगभग 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरे.
दुर्घटना की जानकारी मिलते ही चौड़ाधुरौली व आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. इसके बाद ग्रामीणों ने खाई में पड़े हिमांशु कुमार को सड़क तक पहुंचाया. जहां से परिजन उपचार के लिए निजी वाहन से जिला अस्पताल ले गए. डॉक्टरों के अनुसार हिमांशु कुमार के सिर पर गंभीर चोट आई थी. डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. जब परिजन उन्हें हायर सेंटर ले जा रहे थे तभी जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर घाट में उन्होंने दम तोड़ दिया. रविवार को मृतक जवान का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है.
हिमांशु कुमार की दुर्घटना में मौत से परिजन गहरे सदमे में हैं. माता-पिता सहित अन्य परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है. युवक के असामयिक निधन से पूरे गांव में शोक का माहौल है. पिथौरागढ़ जिले में शनिवार को दो थल और मुन्स्यारी के वाहन दुर्घटनाओं में पूर्व सैनिक सहित दो युवाओ की मौत हुई थी.
प्रदेश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों के आंकड़े को देखते हुए परिवहन विभाग जन जागरूकता अभियान चला रहा है. एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकगनाइजेशन) कैमरे के जरिए ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले और ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है.
प्रदेश में सड़क हादसों से निपटने के लिए ओवर स्पीडिंग पर लगाम लगाने के लिए एनफोर्समेंट की कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है. इसके अलावा प्रदेश के बॉर्डर एरिया के साथ ही राज्य के तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं. जिससे ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले और ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है. इन तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदेश में सड़क हादसे हो रहे हैं.
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