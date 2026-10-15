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ट्रेनिंग पर जा रहा SSB जवान और रामलीला देखने गया युवक लापता, तलाश में जुटी पुलिस

रामपुर बुशहर: शिमला जिले के रामपुर पुलिस थाने में दो लोगों के लापता होने के मामले सामने आए हैं. पहला मामला एसएसबी (Sashastra Seema Bal) के जवान का है, जबकि दूसरा मामला किन्नौर जिले के एक 19 साल के युवक से जुड़ा है. पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर लापता व्यक्तियों की तलाश शुरू कर दी है.

"पुलिस ने दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 127(6) के तहत केस दर्ज किए. अब पुलिस लापता जवान और युवक की तलाश में जुटी है." - रमेश नेगी, एसएचओ रामपुर

एसएचओ रामपुर रमेश नेगी ने बताया कि पहले मामले में अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र सराहन में तैनात भूपेंद्र कुमार राही की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. शिकायतकर्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित एसएसबी की 70वीं बटालियन में तैनात हेड कांस्टेबल कमलेश कुमार उपाध्याय 8 अक्टूबर को 18वें बैच के 7.62 एमएम एमएमजी कोर्स में भाग लेने के लिए सराहन रवाना हुआ था, लेकिन वह ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट नहीं पहुंचा.

आखिरी बार हुई थी पत्नी से बात

बटालियन से मिली जानकारी के अनुसार, जवान ने 13 अक्टूबर सुबह करीब 6:30 बजे अपनी पत्नी से अंतिम बार फोन पर बात की थी. उस समय उसने बताया था कि वह रामपुर पहुंच गया है. इसके बाद से उसका मोबाइल फोन बंद या पहुंच से बाहर है और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. जिसके बाद साथी जवान द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई. अब पुलिस जवान की तलाश जुट गई है.

किन्नौर का 19 वर्षीय युवक लापता

एसएचओ रामपुर रमेश नेगी ने बताया कि दूसरा मामला किन्नौर जिले के निचार क्षेत्र के सुंगरा गांव का है. युवक पृथ्वी राज (उम्र 19 साल) के पिता मनोहर लाल की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. शिकायतकर्ता ने बताया कि 10 अक्टूबर को पृथ्वी राज भावानगर में रामलीला देखने के लिए घर से निकला था. इसके बाद वह रामपुर के रचोली स्थित आईटीआई में अपने एक दोस्त के साथ रह रहा था. वह 14 अक्टूबर की सुबह तक वहां मौजूद था, लेकिन इसके बाद अचानक लापता हो गया. परिजनों के मुताबिक उसका मोबाइल फोन भी संपर्क में नहीं है.