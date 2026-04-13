उत्तराखंड से नेपाल ले जाया जा रहा शव एसएसबी ने बॉर्डर पर रोका, जानें कारण
कुछ लोग एक एंबुलेंस में पिथौरागढ़ से शव लेकर नेपाल जा रहे थे, झूलाघाट पुल पर एसएसबी ने उनसे मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र मांगा था
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 13, 2026 at 9:24 AM IST
पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के नेपाल बॉर्डर से नेपाल ले जाए जा रहे एक शव को रोक दिया गया. एसएसबी और पुलिस को पूछताछ के बाद मामला संदिग्ध लगा, तो उन्होंने शव ले जा रहे लोगों को बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जाने से रोक दिया.
एसएसबी ने बॉर्डर पर रोका नेपाल ले जाया जा रहा शव: दरअसल सीमांत जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से एक शव नेपाल ले जाया जा रहा था. शव को एसएसबी और पुलिस ने झूलाघाट के अंतरराष्ट्रीय झूलापुल पर रोक लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. घटना रविवार सुबह की है. पांच नेपाली नागरिक एक एम्बुलेंस से शव लेकर झूलाघाट पुल पर पहुंचे. ड्यूटी पर तैनात एसएसबी जवानों ने जब उन लोगों से मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा, तो नेपाली नागरिक कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके. इसके बाद एसएसबी ने मामले की सूचना पुलिस को दी.
शव ले जा रहे लोगों ने बताई ये बात: एसएसबी की सूचना पर झूलाघाट कोतवाली से प्रभारी संजीव कुमार मौके पर पहुंचे. पूछताछ में शव ले जा रहे मनोज लुहार ने बताया कि नेपाल के बैतड़ी निवासी पदम लुहार (48) पिछले कई वर्षों से पिथौरागढ़ नगर के टकाना में रह रहा था. शनिवार रात बाथरूम में फिसलने से पदम के सिर पर चोट लगी थी और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था.
शव ले जा रहे लोग कागज नहीं दिखा सके: मनोज लुहार सहित अन्य नेपाली मजदूरों के अनुसार डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित करने के बाद रात भर शव जिला अस्पताल में भी रखा रहा. रविवार सुबह पिथौरागढ़ पुलिस को सूचना दिए बिना ही ये लोग नेपाल जाने के लिए शव लेकर सीमा पर आ गए थे. झूलाघाट के कोतवाल संजीव कुमार ने बताया कि-
शव ले जा रहे लोगों के पास पदम लुहार का मृत्यु संबंधी कोई प्रमाण पत्र नहीं था. शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए पिथौरागढ़ मोर्चरी भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
-संजीव कुमार, कोतवाल, झूलाघाट-
उत्तराखंड में बड़ी संख्या में रहते हैं नेपाली मूल के लोग: गौरतलब है कि नेपाल में बड़ी संख्या में लोग मेहनत मजदूरी करने भारत आते हैं. राज्य के पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक नेपाली नागरिकों की उपस्थिति रहती है. इनमें से ज्यादातर लोग निर्माण कार्यों, घर-मकान बनने में, यात्रा मार्गों पर सामान ले जाने और दुकानों पर कार्य करते हैं. नेपाल से लगे होने के कारण पिथौरागढ़ में इनकी अच्छी-खासी संख्या है.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड: पिथौरागढ़ में भारत-नेपाल बॉर्डर से यात्रा करने वालों की बनेगी फेस आईडी, SSB ने बताया कारण