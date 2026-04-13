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उत्तराखंड से नेपाल ले जाया जा रहा शव एसएसबी ने बॉर्डर पर रोका, जानें कारण

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के नेपाल बॉर्डर से नेपाल ले जाए जा रहे एक शव को रोक दिया गया. एसएसबी और पुलिस को पूछताछ के बाद मामला संदिग्ध लगा, तो उन्होंने शव ले जा रहे लोगों को बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जाने से रोक दिया.

एसएसबी ने बॉर्डर पर रोका नेपाल ले जाया जा रहा शव: दरअसल सीमांत जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से एक शव नेपाल ले जाया जा रहा था. शव को एसएसबी और पुलिस ने झूलाघाट के अंतरराष्ट्रीय झूलापुल पर रोक लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. घटना रविवार सुबह की है. पांच नेपाली नागरिक एक एम्बुलेंस से शव लेकर झूलाघाट पुल पर पहुंचे. ड्यूटी पर तैनात एसएसबी जवानों ने जब उन लोगों से मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा, तो नेपाली नागरिक कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके. इसके बाद एसएसबी ने मामले की सूचना पुलिस को दी.

शव ले जा रहे लोगों ने बताई ये बात: एसएसबी की सूचना पर झूलाघाट कोतवाली से प्रभारी संजीव कुमार मौके पर पहुंचे. पूछताछ में शव ले जा रहे मनोज लुहार ने बताया कि नेपाल के बैतड़ी निवासी पदम लुहार (48) पिछले कई वर्षों से पिथौरागढ़ नगर के टकाना में रह रहा था. शनिवार रात बाथरूम में फिसलने से पदम के सिर पर चोट लगी थी और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था.