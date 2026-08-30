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2 माह के मासूम का 2.5 लाख में सौदा, राजस्थान के व्यक्ति को सौंपने से पहले मां को SSB ने पकड़ा

किशनगंज: बिहार के किशनगंज जिले के इंडो-नेपाल बॉर्डर पर स्थित गलगलिया थाना क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ने एक बड़ी मानव तस्करी की साजिश को नाकाम कर दिया है. सूचना मिलते ही 41वीं वाहिनी एसएसबी रानीडांगा की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो माह के मासूम बच्चे को बेचने वाली एक महिला को गिरफ्तार कर लिया. बच्चा सुरक्षित बरामद कर लिया गया है.

बस स्टैंड पर घेराबंदी और बरामदगी: गलगलिया-भातगांव बस स्टैंड पर संयुक्त टीम ने कार्रवाई की. एसएसबी को सूचना मिली थी कि एक महिला शिशु को लेकर बस स्टैंड पहुंचेगी और वहां किसी व्यक्ति को सौंपने की कोशिश करेगी. सूचना पर ए कंपनी निम्बूगुड़ी और जी कंपनी भातगांव की टीमों ने घेराबंदी कर महिला को शिशु सहित पकड़ लिया. अभियान में एसएचक्यू रानीडांगा की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम और राहत संस्था किशनगंज भी शामिल रही.

आरोपी महिला की पहचान और बच्चा: पकड़ी गई महिला हाथखोला, बागडोगरा निवासी है. बरामद शिशु का जन्म 19 जून 2026 को हुआ है. एसएसबी के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में महिला ने बताया कि वह शिशु को राजस्थान निवासी एक व्यक्ति को ढाई लाख रुपये में सौंपने की योजना बना रही थी.

बच्चा महिला का अपना: गलगलिया थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि जांच में बरामद नवजात महिला का ही अपना बच्चा है. नवजात को गोद दिए जाने की बात सामने आई है. महिला और बच्चे को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) न्यायालय भेजा गया है.

"जांच में बरामद नवजात महिला का ही अपना बच्चा है. नवजात को गोद दिए जाने की बात सामने आई आई है. महिला और बच्चे को सीडब्ल्यूसी न्यायालय भेजा गया है."-राकेश कुमार, थानाध्यक्ष, गलगलिया

सीडब्ल्यूसी के निर्देश पर आगे कार्रवाई: सीडब्ल्यूसी के निर्देश के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी. पुलिस और बाल कल्याण अधिकारी मामले की गहन जांच कर रहे हैं. जांच में यह स्पष्ट होगा कि गोद देने की प्रक्रिया किन परिस्थितियों में हुई और बच्चे को बस स्टैंड तक लाने के पीछे वास्तविक मंशा क्या थी.