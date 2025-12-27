ETV Bharat / state

भारत से नेपाल स्मैक की तस्करी, SSB ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर किया तस्कर को गिरफ्तार

चंपावत के बनबसा में भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया.

ARRESTED DRUG SMUGGLER
SSB ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर किया तस्कर को गिरफ्तार (PHOTO- CHAMPAWAT POLICE)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 27, 2025 at 12:27 PM IST

2 Min Read
चंपावत: जिले की बनबसा स्थित भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने पूर्व सूचना के आधार पर भारत से नेपाल तस्करी कर स्मैक ले जा रहे एक नेपाली युवक को स्मैक की खेप के साथ गिरफ्तार किया. बरामद स्मैक की कीमत लगभग साढ़े चार लाख रुपए के लगभग आंकी गई है. 57वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने आरोपी नेपाली युवक को ग्राम भैसाभोज के निकट भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. आरोपी युवक को बनबसा थाना पुलिस के सपुर्द किया गया है. इसके खिलाफ बनबसा थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है.

चंपावत जिले के बनबसा में भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही 57वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के जवानों को नेपाल सीमा पर नशा तस्करी रोकथाम मामले में एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है. 57वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के सीमा चौकी गरिगोठ द्वारा ग्राम भैसाभोज के पास भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में एक विशेष टीम द्वारा एक व्यक्ति को स्मैक के साथ नेपाल सीमा पार करने का प्रयास करने के दौरान गिरफ्तार किया.

सशस्त्र सीमा बल की टीम द्वारा जब उक्त संदिग्ध व्यक्ति को रोका और उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 14.42 ग्राम स्मैक बरामद की गई. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम पारस चंद, पुत्र उद्धव चंद, आयु 25 वर्ष, नेपाल बताया. उसने बताया कि वह स्मैक लेकर नेपाल जाने का प्रयास कर रहा था. आरोपी ने बताया कि बरामद स्मैक उसे बनबसा से मिली है. जिसे नेपाल के महेंद्रनगर में पहुंचना है. इसके एवज में उसे 5 हजार रुपए मिलने वाले थे. एसएसबी के अनुसार कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को बरामद मादक पदार्थ समेत थाना बनबसा के सुपुर्द किया गया.

बनबसा पुलिस ने आरोपी नेपाली युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की. नेपाली युवक से बरामद स्मैक के कीमत 4 लाख 32 हजार 600 रुपए आंकी गई है. एसएसबी के अनुसार भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी की गतिविधियों को रोकने और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 57वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के जवान सतर्कता एवं प्रतिबद्धता के साथ तैनात हैं.

