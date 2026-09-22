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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पार्षदों पर फायरिंग और अपहरण के बाद श्रीविजयनगर पालिका अध्यक्ष चुनाव का परिणाम रुका, 28 को सुनवाई

जोधपुर: श्रीगंगानगर के श्रीविजयनगर में नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव का परिणाम हाईकोर्ट के आदेश के बाद रुक गया. अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोट देने आ रहे तीन निर्वाचित वार्ड सदस्यों के वाहन पर फायरिंग की गई और उनका अपहरण कर लिया गया. इस मामले में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुशील मिड्ढा उर्फ बिट्टू मिड्ढा ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में याचिका दायर की. अवकाश का दिन होने के बावजूद जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की एकलपीठ ने तत्काल सुनवाई करते हुए इसे विचारणीय माना और राज्य निर्वाचन आयोग सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी किए. कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि श्रीविजयनगर अध्यक्ष पद के चुनाव का परिणाम इस रिट याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अध्यक्ष पद की मतगणना रोक दी गई. इस बीच मामला हाई कोर्ट में जाने से मतदान का समय बढ़ाया गया, जिसके चलते साढ़े सात बजे एक पार्षद ने वोट भी डाला.

सोमवार को अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हो रही थी. आरोप है कि तीन चुने हुए वार्ड सदस्यों पर रास्ते में फायरिंग की गई और उनका अपहरण कर लिया गया. ये तीनों पार्षद बाजूवाला से वाहन में श्रीविजयनगर की तरफ आ रहे थे. बताया जा रहा है कि वे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुशील मिड्ढा उर्फ बिट्टू मिड्ढा को वोट देने जा रहे थे. इस घटना के बाद सुशील मिड्ढा ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में याचिका लगाई. छुट्टी के दिन भी जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी ने सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है. कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग समेत सभी पक्षों को नोटिस भेजे हैं. कोर्ट ने आदेश दिया कि अध्यक्ष पद का चुनाव परिणाम अभी घोषित नहीं होगा. यह परिणाम हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगा.

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