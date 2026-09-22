हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पार्षदों पर फायरिंग और अपहरण के बाद श्रीविजयनगर पालिका अध्यक्ष चुनाव का परिणाम रुका, 28 को सुनवाई
इस याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस डॉ नूपुर भाटी की एकलपीठ ने अवकाश के बावजूद सुना और आदेश जारी किया.
Published : September 22, 2026 at 8:42 AM IST
जोधपुर: श्रीगंगानगर के श्रीविजयनगर में नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव का परिणाम हाईकोर्ट के आदेश के बाद रुक गया. अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोट देने आ रहे तीन निर्वाचित वार्ड सदस्यों के वाहन पर फायरिंग की गई और उनका अपहरण कर लिया गया. इस मामले में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुशील मिड्ढा उर्फ बिट्टू मिड्ढा ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में याचिका दायर की. अवकाश का दिन होने के बावजूद जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की एकलपीठ ने तत्काल सुनवाई करते हुए इसे विचारणीय माना और राज्य निर्वाचन आयोग सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी किए. कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि श्रीविजयनगर अध्यक्ष पद के चुनाव का परिणाम इस रिट याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अध्यक्ष पद की मतगणना रोक दी गई. इस बीच मामला हाई कोर्ट में जाने से मतदान का समय बढ़ाया गया, जिसके चलते साढ़े सात बजे एक पार्षद ने वोट भी डाला.
सोमवार को अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हो रही थी. आरोप है कि तीन चुने हुए वार्ड सदस्यों पर रास्ते में फायरिंग की गई और उनका अपहरण कर लिया गया. ये तीनों पार्षद बाजूवाला से वाहन में श्रीविजयनगर की तरफ आ रहे थे. बताया जा रहा है कि वे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुशील मिड्ढा उर्फ बिट्टू मिड्ढा को वोट देने जा रहे थे. इस घटना के बाद सुशील मिड्ढा ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में याचिका लगाई. छुट्टी के दिन भी जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी ने सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है. कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग समेत सभी पक्षों को नोटिस भेजे हैं. कोर्ट ने आदेश दिया कि अध्यक्ष पद का चुनाव परिणाम अभी घोषित नहीं होगा. यह परिणाम हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगा.
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मतदान का समय बढ़ाया: हाईकोर्ट में केस जाने की वजह से मतदान का समय बढ़ा दिया गया. एक पार्षद ने शाम साढ़े सात बजे वोट डाला, लेकिन कोर्ट का आदेश आने के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने रात में वोटों की गिनती नहीं की. याचिकाकर्ता के वकील मुकेश महेश्वरी ने कोर्ट में कहा कि सुशील मिड्ढा अध्यक्ष पद के घोषित प्रत्याशी हैं और खुद भी वोट देने के अधिकारी हैं. उन्होंने बताया कि तीनों पार्षद उन्हें वोट देने आ रहे थे. इस दौरान उनके वाहन पर गोलियां चलाई गई और तीनों पार्षदों को अगवा कर लिया गया. उन्होंने वाहन पर फायरिंग की तस्वीरें भी कोर्ट में पेश कीं.
अगली सुनवाई 28 सितंबर को : राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता बीएल भाटी की ओर से वकील संदीप सोनी पेश हुए. राज्य सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने दे दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को कहा कि वे बाकी पक्षों के वकीलों को याचिका की कॉपी दे दें. अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी. हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया कि श्रीविजयनगर नगरपालिका के अध्यक्ष पद का चुनाव परिणाम वर्तमान रिट याचिका के अंतिम नतीजे के अधीन रहेगा.
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