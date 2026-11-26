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बिहार की बेटी कैसे बनी वेटलिफ्टिंग की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, पढ़िए रिपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सृष्टि सिंह ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: बिहार सिर्फ आईएएस-आईपीएस देने वाला राज्य ही नहीं, खेल के क्षेत्र में भी कई प्रतिभाएं दी हैं. इस समय बिहार के युवा क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की खूब चर्चा है. इससे करीब दो दशक पहले सिवान से निकली एक बेटी सृष्टि सिंह ने अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपने सूबे और देश का नाम रौशन किया. यही सृष्टि सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हुई विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचीं तो ईटीवी भारत ने वेटलिफ्टिंग और इसमें बेटियों के भविष्य को लेकर बात की. सृष्टि कहती हैं कि कि इस खेल में बेटियों का भविष्य काफी उज्जवल है. मीराबाई चानू का उदाहरण देते हुए कहा कि वह इस खेल की एक ऐसी खिलाड़ी बनकर उभरीं हैं, जो बेटियों के प्रेरणा है. चानू लगातार मेडल जीत रही हैं. सृष्टि सिंह वेटलिफ्टिंग के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल में मौजूदा समय में रेफरी की भूमिका ही निभा रही हैं. रिपोर्ट में पढ़िए सृष्टि की कहानी...

मुकेश पांडेय की रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat) भाई से मिली प्रेरणा

सृष्टि सिंह कहती हैं कि उनका इस खेल के प्रति कोई रुझान नहीं था. उनका भाई इस खेल से जुड़ा था।.जिसने प्रेरित करके इस खेल से जोड़ा और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली. वह मौजूदा दौर में पूर्वोत्तर रेलवे में इस खेल की बदौलत नौकरी भी कर रहीं हैं. इनके पिता का नाम विंध्याचल सिंह है, जो अपनी पंचायत के मुखिया भी हैं. इनकी माता का नाम शीला देवी है. यह सिवान के गुठनी ब्लॉक के मैरीटार गांव की रहने वाली हैं. बातचीत में सृष्टि सिंह कहती हैं कि कोविड आने तक वह बतौर खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस लगातार बेहतर दे रहीं थीं लेकिन, कोविड के बाद खेल प्रभावित हुआ. उसके बाद से उन्होंने बतौर खिलाड़ खेलना बंद कर दिया लेकिन अब रेफरी की भूमिका निभा रही हैं. सृष्टि सिंह की उपलब्धियों के बारे में जानिए (Photo Credit; ETV Bharat) उपलब्धियां अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों की बात करें तो वर्ष 2019 में दक्षिण एशियाई खेल, जो पोखरा नेपाल में आयोजित हुआ था, इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया. राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था. इसके अलावा वर्ष 2008 में तीसरे राष्ट्रमंडल युवा खेल में इन्हें रजत पदक, वर्ष 2007 में 12वीं एशियाई कनिष्ठ महिला वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जॉर्डन में रजत पदक मिला था. वर्ष 2010 में 19वें राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने अपनी सहभागिता दिखाई और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. इसी प्रकार वर्ष 2008 में कनिष्ठ विश्व वेटलिफ्टिंग जो जापान और फिर कजाकिस्तान में आयोजित हुई, उसमें भी इन्होंने सहभागिता जताई थी. सृष्टि सिंह की उपलब्धियों के बारे में जानिए (Photo Credit; ETV Bharat)