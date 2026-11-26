बिहार की बेटी कैसे बनी वेटलिफ्टिंग की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, पढ़िए रिपोर्ट
गोरखपुर पहुंचीं सृष्टि सिंह ने सुनाई अपनी कहानी, बेटियों के कही ये बात, संवाददाता मुकेश पांडेय की खास खबर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 5:32 PM IST
गोरखपुर: बिहार सिर्फ आईएएस-आईपीएस देने वाला राज्य ही नहीं, खेल के क्षेत्र में भी कई प्रतिभाएं दी हैं. इस समय बिहार के युवा क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की खूब चर्चा है. इससे करीब दो दशक पहले सिवान से निकली एक बेटी सृष्टि सिंह ने अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपने सूबे और देश का नाम रौशन किया. यही सृष्टि सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हुई विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचीं तो ईटीवी भारत ने वेटलिफ्टिंग और इसमें बेटियों के भविष्य को लेकर बात की. सृष्टि कहती हैं कि कि इस खेल में बेटियों का भविष्य काफी उज्जवल है. मीराबाई चानू का उदाहरण देते हुए कहा कि वह इस खेल की एक ऐसी खिलाड़ी बनकर उभरीं हैं, जो बेटियों के प्रेरणा है. चानू लगातार मेडल जीत रही हैं. सृष्टि सिंह वेटलिफ्टिंग के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल में मौजूदा समय में रेफरी की भूमिका ही निभा रही हैं. रिपोर्ट में पढ़िए सृष्टि की कहानी...
भाई से मिली प्रेरणा
सृष्टि सिंह कहती हैं कि उनका इस खेल के प्रति कोई रुझान नहीं था. उनका भाई इस खेल से जुड़ा था।.जिसने प्रेरित करके इस खेल से जोड़ा और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली. वह मौजूदा दौर में पूर्वोत्तर रेलवे में इस खेल की बदौलत नौकरी भी कर रहीं हैं. इनके पिता का नाम विंध्याचल सिंह है, जो अपनी पंचायत के मुखिया भी हैं. इनकी माता का नाम शीला देवी है. यह सिवान के गुठनी ब्लॉक के मैरीटार गांव की रहने वाली हैं. बातचीत में सृष्टि सिंह कहती हैं कि कोविड आने तक वह बतौर खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस लगातार बेहतर दे रहीं थीं लेकिन, कोविड के बाद खेल प्रभावित हुआ. उसके बाद से उन्होंने बतौर खिलाड़ खेलना बंद कर दिया लेकिन अब रेफरी की भूमिका निभा रही हैं.
उपलब्धियां
अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों की बात करें तो वर्ष 2019 में दक्षिण एशियाई खेल, जो पोखरा नेपाल में आयोजित हुआ था, इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया. राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था. इसके अलावा वर्ष 2008 में तीसरे राष्ट्रमंडल युवा खेल में इन्हें रजत पदक, वर्ष 2007 में 12वीं एशियाई कनिष्ठ महिला वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जॉर्डन में रजत पदक मिला था. वर्ष 2010 में 19वें राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने अपनी सहभागिता दिखाई और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. इसी प्रकार वर्ष 2008 में कनिष्ठ विश्व वेटलिफ्टिंग जो जापान और फिर कजाकिस्तान में आयोजित हुई, उसमें भी इन्होंने सहभागिता जताई थी.
राष्ट्रीय स्तर की खेल उपलब्धियों की बात करें तो वर्ष 2020 में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप कोलकाता में स्वर्ण पदक जीता. वर्ष 2017 में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप विशाखापट्टनम में रजत पदक, 2012-13 में 28वीं महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप मोदीनगर में स्वर्ण पदक, 2009 में 25वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता उदयपुर में स्वर्ण पदक, 2009 में 24वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता पुणे में रजत पदक, 2008-22 में महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता नोएडा में स्वर्ण पदक, 2007 में 20वीं महिला कनिष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिता इंफाल में स्वर्ण पदक और वर्ष 2004 द्वितीय कनिष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिता मुंबई में कांस्य पदक इन्होंने जीता था.
राज्य स्तरीय उपलब्धियां
राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की बात करें तो वर्ष 2005 में राज्य स्तरीय कनिष्ठ प्रतियोगिता, जो आगरा में आयोजित हुई थी, उसमें स्वर्ण पदक, वर्ष 2004-5 में 26वीं राज्य स्तरीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में रजत पदक और वर्ष 2002 में राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष प्रतियोगिता जो मुरादाबाद में आयोजित हुई, उसमें कांस्य पदक जीतने में कामयाबी हासिल की.
राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में दूसरी बार आधिकारिक रेफरी की भूमिका निभाने का इनके पास अनुभव है. खिलाड़ी के रूप में अर्जित व्यावहारिक अनुभव के आधार पर प्रतियोगिताओं के निष्पक्ष संचालन में इनका योगदान लगातार जारी है. वह कहती हैं कि बेटियों का भविष्य इस खेल में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है. संकल्पित होकर मन से इस कार्य में जो भी जुटेगा उसे सृष्टि सिंह और मीराबाई चानू नहीं बनना होगा बल्कि, वह इससे भी आगे निकल जाएगी.
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