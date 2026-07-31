सृष्टि कंडारी मौत मामला, पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज, जानिये किसने क्या कहा
सृष्टि कंडारी मौत मामले में परिजनों के बयान दर्ज किये गये हैं. सभी ने इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 31, 2026 at 4:31 PM IST
डोईवाला: सृष्टि कंडारी मौत मामले की जांच के बीच पुलिस के हाथ 90 सेकेंड का एक वीडियो लगा है. जिसे सृष्टि ने कथित तौर पर अपनी मौत से ठीक पहले रिकॉर्ड किया था. पुलिस इसे जांच का अहम साक्ष्य मान रही है. वीडियो में लगाए गए आरोपों की पुष्टि अभी जांच के बाद ही होगी. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, वीडियो जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है. लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर पहलू की निष्पक्ष जांच की जाएगी.
मोबाइल की फोरेंसिक जांच, कॉल रिकॉर्ड, चैट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी पड़ताल की जा रही है. यदि वीडियो और अन्य सबूत एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं, तो उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस मामले में आज डोईवाला कोतवाली में पीड़ित पक्ष के बयान पुलिस ने दर्ज किए. पीड़ित पक्ष की ओर से मां और परिवार के अन्य लोगों के बयान लिये गये.
पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज: शिक्षिका सृष्टि कंडारी के चचेरे भाई अमन कंडारी ने बताया उनकी बहन को 6 महीने से परेशान किया जा रहा था. वह मानसिक रूप से बेहद परेशान थी. उसमें अपनी पीड़ा को मरने से पहले एक वीडियो बनाकर अपना दुख बयान किया है. उन्होंने बताया वह पढ़ने में बहुत होनहार थी. उन्होंने कहा सृष्टि को ससुराल पक्ष की ओर से लगातार परेशान किया जा रहा था.
उन्होंने कहा सृष्टि कंडारी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया. शिक्षिका सृष्टि कंडारी के चचेरे भाई अमन कंडारी ने बताया उसके ससुराल पक्ष ने उसे इतना परेशान किया कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी. उन्होंने कहा यह आत्महत्या नहीं हत्या है. उन्होंने इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन की मांग की है.
वहीं, इस मामले में सृष्टि कंडारी की मां पहले ही हत्या का आरोप लगा चुकी हैं. सृष्टि कंडारी की मां ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी सृष्टि कंडारी को दहेज और अन्य बातों को लेकर अपमानित किया जाता था.
वहीं मामले में सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि पूरे पहलुओं की जांच की जा रही है. शिक्षिका की मां की तरफ से तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच पड़ताल जारी है.
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