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सृष्टि कंडारी मौत मामला, पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज, जानिये किसने क्या कहा

डोईवाला: सृष्टि कंडारी मौत मामले की जांच के बीच पुलिस के हाथ 90 सेकेंड का एक वीडियो लगा है. जिसे सृष्टि ने कथित तौर पर अपनी मौत से ठीक पहले रिकॉर्ड किया था. पुलिस इसे जांच का अहम साक्ष्य मान रही है. वीडियो में लगाए गए आरोपों की पुष्टि अभी जांच के बाद ही होगी. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, वीडियो जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है. लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर पहलू की निष्पक्ष जांच की जाएगी.

मोबाइल की फोरेंसिक जांच, कॉल रिकॉर्ड, चैट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी पड़ताल की जा रही है. यदि वीडियो और अन्य सबूत एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं, तो उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस मामले में आज डोईवाला कोतवाली में पीड़ित पक्ष के बयान पुलिस ने दर्ज किए. पीड़ित पक्ष की ओर से मां और परिवार के अन्य लोगों के बयान लिये गये.

सृष्टि कंडारी मौत मामला (ETV Bharat)

पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज: शिक्षिका सृष्टि कंडारी के चचेरे भाई अमन कंडारी ने बताया उनकी बहन को 6 महीने से परेशान किया जा रहा था. वह मानसिक रूप से बेहद परेशान थी. उसमें अपनी पीड़ा को मरने से पहले एक वीडियो बनाकर अपना दुख बयान किया है. उन्होंने बताया वह पढ़ने में बहुत होनहार थी. उन्होंने कहा सृष्टि को ससुराल पक्ष की ओर से लगातार परेशान किया जा रहा था.