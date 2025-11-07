ETV Bharat / state

सहारनपुर में आतंकी कनेक्शन में डॉक्टर गिरफ्तार, जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, देर रात आरोपी को लेकर रवाना हो गई.

सहारनपुर में आतंकी कनेक्शन का खुलासा. (etv bharat)
Published : November 7, 2025 at 9:54 AM IST

सहारनपुर: जिले में गुरुवार देर रात आतंकी कनेक्शन में श्रीनगर पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया. डॉक्टर पर आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप है. श्रीनगर पुलिस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर से पूछताछ कर रही है. श्रीनगर पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर डॉक्टर को लेकर रवाना हो गई है. पुलिस के मुताबिक डॉक्टर की पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई है. इस मामले में प्राथमिकी श्रीनगर में दर्ज है.


क्या था मामला: जानकारी के अनुसार आरोपी डॉ. आदिल अहमद अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर) का रहने वाला है. वह सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित बड़े अस्पताल में विशेषज्ञ के रूप मे काम कर रहा था. कुछ दिन पहले श्रीनगर के कई इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे. इन पोस्टरों पर आतंकवादी संगठन के समर्थन में संदेश लिखे थे. इस घटना के बाद श्रीनगर में तनाव फैल गया था. पुलिस ने 28 अक्टूबर को इस मामले में अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी.


ऐसे हुआ खुलासा: जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो आतंकी संगठन के पोस्टर लगाने वाले आरोपी की पहचान हो गई. सीसीटीवी फुटेज में डॉ. आदिल पोस्टर लगाते हुए दिखाई दे रहा है. इसके बाद श्रीनगर पुलिस ने उनके पैतृक गांव अनंतनाग में परिवार के सदस्यों से पूछताछ की और मोबाइल सर्विलांस के ज़रिए उनकी लोकेशन का पता लगाया. ट्रैकिंग के बाद पुलिस और सर्विलांस टीम सहारनपुर पहुंची और स्थानीय पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की मदद से डॉक्टर को अंबाला रोड स्थित एक अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया.

सहारनपुर पुलिस क्या बोली: एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि जम्मू पुलिस ने गुरुवार को एसएसपी आशीष तिवारी से मुलाकात की थी. सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर आरोपी डॉक्टर की तलाश में दबिश दी गई. आरोपी को सदर बाज़ार थाने में पेश किया गया जहां अदालत ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर पुलिस को सौंप दिया. श्रीनगर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज मामले की जानकारी सहारनपुर पुलिस से साझा की है.


एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया है कि डॉ. आदिल पहले दिल्ली रोड स्थित एक बड़े अस्पताल में काम करता था. कुछ समय बाद वह अंबाला रोड स्थित अस्पताल में काम करने लगा. सूत्रों का कहना है कि उसने हाल ही में 4 अक्टूबर को उसी इलाके की एक महिला डॉक्टर से शादी की है. इस बीच स्थानीय पुलिस भी सतर्क है. जम्मू-कश्मीर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है.

