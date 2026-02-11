ETV Bharat / state

श्रीनगर में शुरू हुआ पहला अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, लोगों को मिलेगी स्वास्थ्य सौगात

श्रीनगर: नगर निगम श्रीनगर की ओर से वार्ड संख्या 3 स्वीत में निगम के प्रथम अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर) का विधिवत शुभारंभ किया गया. इस केंद्र के शुरू होने से शहरी क्षेत्र के नागरिकों को उनके घर के पास ही बेहतर, सुलभ और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी.

अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ओपीडी की सुविधा के साथ दवा वितरण, शुगर व ब्लड प्रेशर की जांच, प्रसव पूर्व जांच एवं परामर्श, परिवार नियोजन संबंधी सलाह, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का उपचार व परामर्श, आवश्यकतानुसार रेफरल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा योग अभ्यास एवं आधुनिक टेलीमेडिसिन की निःशुल्क सेवाएं भी केंद्र में प्रदान की जाएंगी. केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ-साथ सोशल वर्कर भी अपनी सेवाएं देंगे. जिससे स्वास्थ्य जागरूकता को और बढ़ावा मिलेगा. शुभारंभ के अवसर पर वार्ड की पार्षद उषा रावत, पार्षद आशीष नेगी, विजय चमोली, नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक शशि पंवार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे.

नगर निगम श्रीनगर मेयर आरती भंडारी ने कहा, नगर निगम का उद्देश्य है कि हर नागरिक को समय पर, गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों. वार्ड संख्या 3 स्वीत में शुरू हुआ यह अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यहां महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और आम नागरिकों के लिए समग्र स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. मैं सभी नागरिकों से अपील करती हूं कि वे इस वेलनेस सेंटर में आकर उपलब्ध सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ लें और स्वस्थ समाज के निर्माण में सहभागी बनें.